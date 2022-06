Killer Queen, de 'Drag Race España', anuncia que deja Twitter: "Es agotador que cuestionen lo que haces desde cuentas anónimas"

Killer Queen es una de las drags más mediáticas. Aparte de su participación en la primera temporada de Drag Race España, siempre ha destaco por sus discursos, tanto en internet como sobre los escenarios. Sin embargo, ahora ha decidido alejarse de las redes sociales.

Recientemente, criticó en Twitter que había un hombre "pseudomilitante de un partido político" que frecuenta la noche de Chueca y que ofrecía "eventos y campañas" a sus compañeras de programa a cambio de "no posicionarse" y no ser como Killer Queen.

"El drag es política", reclamó ella, además de poner en valor el criterio de las reinas de Drag Race España. Pero ahora, la artista madrileña ha confirmado que se va a alejar de las redes.

Sobre todo a todos los q m habeis escrito y hemos tenido un debate sano porque me enriquece muchisimo. Nos vemos y si es en persona mejor ❤️ — KillerQueen #TeamArielRec (@iamthekillerq) June 15, 2022

"Me voy unos días de Twitter porque es agotador que se cuestione lo que haces desde cuentas anónimas", tuiteó este miércoles. "Doy pasos erróneos y, a día de hoy, me sigo cuestionando las cosas que hago e intento aprender".

"Gracias por todo el cariño que me dais, me quedaré siempre con lo positivo", añadió. "Sobre todo a todos los que me habéis escrito y hemos tenido un debate sano, porque me enriquece muchísimo. Nos vemos, y si es en persona mejor".