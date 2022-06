El otro día entrevisté a la cantante Zahara por su nuevo trabajo Reputa, que es la continuación de Puta, una especie de exorcismo personal de su adolescencia, cuando la llamaban así. Un insulto que la ha marcado de por vida, porque que te llamen puta es un insulto, como lo es que llamen profesión a algo que realizan mayoritariamente mujeres de manera obligada y en condiciones irregulares. En España más de 100.000 ejercen la prostitución y más del 80 por ciento lo hacen de manera forzosa. No me vengan con libertades individuales cuando solo se habla del cuerpo de ellas, no es casualidad que los dueños de prostíbulos sean ellos y las prostituidas sean mujeres. Mi respuesta a los que preguntan qué pasa si son ellas las que requieren esos servicios es que la cifra es ridícula.

A la pregunta sobre el recorte de libertades, libertad no es vender tu cuerpo por necesidad, la mayoría se encuentran en una situación de pobreza, o son víctimas de trata. Solo en 2021 Cruz Roja atendió a 1.152 mujeres en esta situación, pero son muchas más. Si hago lo que quiero con mi cuerpo, ¿por qué no legalizar también el tráfico de órganos? Al tema del puritanismo, les digo que puritano es irse de putas y luego ir a misa los domingos ¿por qué sigue siendo un problema decir a tu entorno que eres prostituta o que te vas de putas, si vender y comprar un cuerpo es tan loable? Ninguna niña sueña con ser puta y ninguna madre con que su hijo sea un putero. Una vez más, la libertad se disfraza y esta vez elige el traje de esclavitud, y de nuevo, de la libertad y de la esclavitud que se habla es de la de ellas. Y ya que insultamos cambiemos lo de hijo de puta por hijo de putero, que tiene más sentido.