La portavoz de Navalni denuncia su desaparición tras ser sacado de la cárcel sin previo aviso: "No sabemos dónde está"

El principal líder opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalni, está desaparecido. Así lo ha denunciado este martes su portavoz Kira Yarmysh a través de las redes sociales. Navalni, condenado a nueve años de cárcel por el régimen ruso, se encontraba en una cárcel de máxima seguridad de la que fue sacado hace horas sin previo aviso. "No sabemos dónde está Aleksey ahora ni a qué colonia -en referencia a los lugares de trabajos forzados o alta seguridad- lo están llevando", denunció Yarmysh, después de que el abogado del opositor, incomunicado con él, preguntase en la prisión. "El convicto no está aquí", le respondieron, siempre según las palabras de la portavoz.

Алексея Навального увезли из ИК-2.

Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного".

Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут - мы не знаем. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 14, 2022

Estafa y desacato al tribunal son los cargos por los que Navalni está condenado, y todo ello después de un envenenamiento del que se tuvo que recuperar en Alemania y tras el cual muchas voces consideran que está el régimen de Moscú. Además, en 2021, el tema marcó una parte del encuentro entre Putin y Joe Biden en Ginebra. Entonces el presidente de Estados Unidos Biden aseguró que si le pasa algo al opositor "las consecuencias serán devastadoras".

Antes, Putin había sido muy rotundo sobre el asunto. "Ese hombre sabía que estaba infringiendo la ley vigente en Rusia. Tenía la obligación de comparecer como persona con dos condenas de prisión condicional. Ignorando a sabiendas, quiero subrayarlo, ese requisito legal, ese señor se marchó al extranjero para tratamiento y las autoridades no exigieron su comparecencia", argumentó.

El caso Navalni, por otro lado, también apadrinó una batería de sanciones de la UE contra Rusia bajo el régimen de violaciones y abusos graves de derechos humanos, y el opositor fue galardonado con el premio Sajarov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia.

Fue su hija la que lo recogió, afeando a Europa su amiguismo con Rusia. "No entiendo a los que piden relaciones pragmáticas con dictadores", espetó entonces, cuando el escenario todavía era otro, cuestionando si quienes lo hacen han "leído los libros de historia" y si no son conscientes de que con ello "no pacificamos a muchos dictadores y tiranos". Asimismo, la hija del opositor ruso, actualmente encarcelado, ha invitado a "coger una calculadora y ver cuánto le cuesta al contribuyente europeo ese pragmatismo", subrayando que seguramente "será sorprendente".