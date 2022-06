Gazprom reducirá un 40% el suministro de gas por Nord Stream, que conecta con Alemania

El gigante gasístico ruso Gazprom anunció este martes que reducirá en un 40% el volumen de gas que suministra a Europa por el gasoducto Nord Stream debido a la demora de las reparaciones por parte de Siemens y a las sanciones de Occidente contra Rusia.

"En estos momentos garantizamos un nivel de suministro de gas por el gasoducto Nord Stream de hasta 100 millones de metros cúbicos diarios", de los 167 millones de metros cúbicos de gas diarios planificados, informó la empresa en su canal de Telegram y recoge la agencia de noticias Interfax.

El gasoducto parte de Rusia y llega a Alemania a través del mar Báltico.

La empresa rusa no ha aludido a razones políticas para este nuevo recorte, que ha anunciado solo unos días después de que el Gobierno subrayase que no habría nuevas represalias contra países "hostiles" que no hubiesen acatado la orden de pagar en rublos el gas.

Polonia, Bulgaria, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca han sufrido estos cortes, derivados de un nuevo sistema de pago con el que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiso castigar a los gobiernos que habían adoptado sanciones contra Moscú a raíz de la ofensiva militar en Ucrania.

El procedimiento establece que los clientes internacionales deben abrir cuentas especiales en el Gazprombank, una para los pagos en divisa extranjera y otra para las conversaciones en rublos, desde la que partiría el abono final a la empresa Gazprom.

La Comisión Europea ha concluido que acatar este sistema no implica violar las sanciones de la UE, ya que el pago inicial se realiza en euros o dólares.