Estudiants de la UPV guanyen el Campionat Internacional de Direcció de Projectes 2022 celebrat a Berlín

El grup, que ha representat a Espanya en la competició, està format per Paula Guijarro Muntaner, Vicenzo Pedro Cozza, Juan Pablo Morales González y Luis Felipe Vanegas Girón.

El Campionat Internacional de Direcció de Projectes (IPMC) compta amb el suport de l'Associació Internacional per a la Promoció de la Direcció de Projectes (IPMA) i la seua secció jove, IPMA Young Crew.

En la final van participar 13 equips de tot el món i els equips guanyadors van ser els representants de, en primer lloc, Espanya; en segon, Països Baixos i en tercer, Itàlia. És la primera vegada, en les huit edicions d'aquest concurs, que un equip espanyol es proclama campió absolut de la final internacional.

L'objectiu de l'IPMC és promoure l'interés per la direcció de projectes facilitant el diàleg i l'intercanvi de coneixements entre joves de diferents països.

L'avaluació dels equips es va realitzar tenint en compte els resultats de tres hores de treball amb el programari de simulació de gestió de projectes SimulTrain (que ponderaven un 50% de la puntuació final), l'observació del seu acompliment al llarg de la prova (30%) i atorgant un 20% per a la presentació final. El jurat estava compost per membres de la direcció d'IPMA així com personal expert de l'empresa STS, creadora de la ferramenta Simultrain i patrocinadors de la competició.

L'equip guanyador va accedir a la final europea després de guanyar el VIII Campionat Nacional de Direcció de Projectes que va organitzar l'Associació Espanyola de Direcció i Enginyeria de Projectes (AEIPRO), amb la col·laboració del Grup GESPLAN de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), celebrat a Madrid

L'Associació Espanyola de Direcció i Enginyeria de Projectes (AEIPRO) és una organització sense ànim de lucre que té per objecte el desenvolupament del camp de la direcció i enginyeria de projectes, l'ajuda als seus socis i la seua representació davant l'Administració i altres entitats.