Melodie y Beltrán, de 'La isla de las tentaciones', rompen con su relación amorosa después de darse una segunda oportunidad

Llega el calor y la gente se enamora, o eso es lo que se dice, ya que para Melodie Peñalver y Beltrán San Jorge, de La isla de las tentaciones, más que amor, ha llegado el desamor, y no por primera vez.

La pareja ha pasado por muchos baches a lo largo de su relación, pero a principios de año volvieron a intentarlo y parecía que todo iba bien entre ellos.

Viajes, cenas, eventos y un sinfín de planes más juntos era lo que ambos han mostrado en sus perfiles de las redes sociales estos últimos meses. Pero por mucho que lo han intentado, se han visto saturados y han decidido cortar por lo sano, ya que "el desgaste y el tiempo" ha acabado con su vínculo.

Comunicado de Beltrán, de 'La isla de las tentaciones', sobre su relación con Melodie. INSTAGRAM

"Melodie y yo ya no estamos juntos. Venimos de un año muy malo en el que, a pesar de compartir momentos únicos como habéis visto, no conseguíamos ser una pareja sólida y sana ni recuperar la confianza que teníamos", comienza a explicar el alicantino en una historia de Instagram.

Asegura que no son enemigos y que ninguno de los dos quiere el mal para el otro. "Os pido respeto y que no especuléis, porque esta vez la relación no ha acabado por ninguna infidelidad ni falta de respeto. Simplemente, no éramos tal para cual y nos merecemos ser felices"", concluye el modelo.

Por su parte, la influencer aún no ha compartido nada sobre la noticia ni cómo se encuentra, por lo que habrá que esperar a que ambos den algún detalle más sobre su situación actual.