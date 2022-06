La otra gran crisis de Shakira y Piqué: "Se peleaban en medio de la calle delante de todos"

Desde que Shakira y Piqué confirmaron, hace una semana, su ruptura, mucho se ha especulado en torno a los motivos que propiciaron la separación de la pareja tras doce años de relación y dos hijos en común. El programa Sálvame desvelaba hace unos días que esta no ha sido la única gran crisis de pareja que han tenido, ya que la cantante y el futbolista habían atravesado un bache en su relación en 2017.

El espacio de Telecinco ha contado con la periodista Silvia Taulés, especialista en la pareja y conocedora de todos los detalles del pasado sobre Shakira y Piqué.

Según ha explicado Taulés, en el otoño de 2017 hubo una crisis muy importante entre ellos. "Sucedió algo parecido. (Piqué) salía por los mismos lugares que ha estado saliendo en esta época, y es evidente que se le ve, es muy conocido. Llama mucho la atención, porque todo el mundo sabe que su pareja era Shakira", ha comentado la periodista.

En aquel entonces, las emociones estaban a flor de piel y terminaron por afectar incluso a la carrera profesional de Shakira, que "perdió la voz", cuenta Taulés. "Suspendió su gira y tenía miedo de que tuvieran que operarla", ha añadido la periodista.

Lo más llamativo de esa época eran las disputas que la pareja mantenía en público. "Recuerdo hablar con gente que me contaba que había discusiones a gritos de él hacia ella, y que se peleaban en medio de la calle, delante de todo el mundo", ha indicado Taulés.

El papel de la familia de ambos fue crucial en aquella crisis para la reconciliación de la pareja. "Los padres de Shakira, que viven en Barranquilla, en Miami y en Barcelona, vinieron e hicieron una reunión familiar con los padres de él. Fue una cumbre familiar para frenar la crisis", ha puntualizado.

Respecto a las causas que motivaron aquella crisis, Taulés apunta que ellos siempre hablan de "desgaste", sin aportar más información. "Desde el entorno de Piqué no te pueden asegurar que no haya habido una infidelidad porque ellos no quieren meterse en eso, pero la fama de Piqué en la noche Barcelonesa viene de muy lejos, no es de ahora de estos días", ha comentado.

La separación oficial ha ocurrido hace apenas una semana, sin embargo, el futbolista y la cantante llevaban meses viviendo separados. "Él se fue de casa hace tres meses, cansado de la relación con Shakira", ha asegurado.

Asimismo, Taulés ha indicado que Piqué está muy seguro de que no quiere volver con la colombiana. "Ella ha estado lanzándole la caña a ver si podía volver con él, pero él no, lo tiene muy claro. Tú te vas de casa cuando la cosa lleva un tiempo muy quemada, no te vas de un día para otro", concluye la periodista.