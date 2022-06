El cambio radical de Sasha Obama: de la Casa Blanca a abanderar la generación Z americana

Más de seis años han pasado ya desde que Barack Obama dejó la Casa Blanca, y con ello, la exposición mediática de su familia ha pasado a un segundo plano. La imagen y vida de sus dos hijas, Malia y Sasha, ha cambiado mucho desde entonces. Mientras que la mayor, de 23 años, trabaja como guionista tras haber estudiado en la Universidad de Harvard, la pequeña de los Obama continúa enfocada en sus estudios en la Universidad de Michigan.

Es precisamente esta última, Sasha -de nombre completo Natasha-, quien ha experimentado una mayor transformación física en los últimos años e incluso ha sido inspiración de una revista estadounidense enfocada en el público joven.

La joven cumplió este pasado viernes los 21 años, un aniversario que sus padres no han pasado por alto en redes sociales, donde han aprovechado para felicitarla difundiendo sendas imágenes de una Sasha bebé.

"¡Feliz cumpleaños, Sasha! Me ha encantado verte crecer hasta convertirte en la joven inteligente, hermosa y cariñosa en la que te has convertido. Y no importa la edad que tengas, siempre serás mi niña. ¡Mira esas mejillas!", ha opinado Barack Obama a través de un post en Instagram.

"Mi bebé se ha convertido en una mujer joven hermosa, independiente, compasiva y altamente capaz. Pero siempre serás mi guisante más pequeño", le dedicaba, por su parte, Michelle Obama. "Estoy muy orgullosa del ser humano en el que te estás convirtiendo", añadía su madre.

Las imágenes más recientes de Sasha se encuentran en redes sociales, donde la joven muestra un aspecto que dista mucho de los looks más formales que vestía en la Casa Blanca.

Camisetas crop que dejan ver un cuerpo más tonificado o uñas postizas son algunas de las enseñas más evidentes de la generación Z que Sasha abandera e integra perfectamente en su vida.

Este cambio de imagen la ha convertido en toda una musa para medios como la revista digital GROWN, dirigida a un público joven y que trata de "celebrar a las mujeres negras en ascenso", indican en su propio perfil de Instagram.

Poco antes, Sasha ya había acaparado todas las miradas con unas fotografías de su graduación en el instituto, en las que la joven tenía un aspecto muy diferente y lucía un elegante vestido negro. Barack Obama recuperaba recientemente una de esas instantáneas para felicitar a su mujer con motivo del Día de la Madre en EE UU.

En lo que respecta a su vida personal, Sasha tiene nuevo novio, según ha publicado recientemente la prensa del corazón en EE UU. Se trataría de Clifton Powell Jr, de 25 años, hijo del actor Clifton Powell.

El joven, exjugador de baloncesto que ahora dirige anuncios publicitarios, fue visto paseando junto a la pequeña de los Obama en California.

La propia Michelle Obama llegó a hablar del cambio de sus hijas en una entrevista en el famoso programa The Ellen DeGeneres Show: "Ahora traen hombres adultos a casa. Antes solo eran bandas de pop. Ahora tienen novios y vidas reales y todas esas cosas", confesaba.