Ayuso creu que Oltra hauria d'aplicar-se la "coherència" que demanava a Camps o a Barberá

Així ha valorat, abans d'un esmorzar amb empresaris a València, la situació de la també coportaveu de Compromís després que aquest dijous es coneguera l'escrit remès per la Fiscalia de València a la sala civil i Penal TSJCV en el qual estima que aquest òrgan és competent per a instruir el cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals per part de l'ex-marit d'Oltra a una menor tutelada.

"Des de la generalitat demanen respecte a les decisions judicials, i em pareix bé, allò que també tinc clar és la doble rasadora de l'esquerra és inqualificable", ha sostingut la també presidenta del PP madrileny.

Per tant, "si finalment és imputada" Oltra, Ayuso ha assenyalat que "és recomanable que dimitisca, no solament per no afectar a la imatge del govern", sinó per la "coherència" que reclamava als representants 'populars' quan estava en l'oposició abans de 2015.