La ruptura entre Piqué y Shakira ha sacudido el mundo de la prensa del corazón. Pero, mientras Shakira trata de mantenerse apartada y relajada de toda polémica, tanto Piqué como su entorno están siendo todo lo contrario. Y así lo denuncian varios periodistas, que se han visto increpados continuamente por el entorno del futbolista.

"Primera vez que veo que en un local no dejen entrar a un periodista", ha dicho Lydia Lozano ante las declaraciones del reportero Raúl Triguero, que ha afirmado tener varios problemas para poder desempeñar su trabajo.

"No se trata de colaborar con la prensa del corazón si no te gusta. Yo puedo entender que te escondas, que no quieras dar explicaciones, pero estamos hablando de un deportista", ha dicho María Patiño, muy molesta con la situación.

"Un deportista implica un estilo de vida, y la manera de comportarse, porque hay mucha gente joven que siguen a estos chavales y tienen que dar ejemplo. Ganan millones al año, pero esto también conlleva una serie de obligaciones. Y entre ellas, saber comportarte"

"No tienes por qué saludar a una persona que tenga una 'alcachofa' en la calle. Puedes pasar por delante y sin siquiera mirarla... pero tener ese tipo de comportamientos, y que encima le apoye Iker Casillas, tiene narices", ha insistido María Patiño.

"Yo entiendo que la prensa del corazón podamos ser un coñazo. Pero no me gustan este tipo de comportamientos".