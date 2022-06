Por qué las plantas repelentes de mosquitos no funcionan

El verano es el tiempo del calor, de comer helados, de sentarse en una terraza con una bebida fresca... y de los mosquitos. Y las llamadas plantas repelentes, teóricamente preparadas para alejar a estos incómodos visitantes en las noches estivales, no funcionan. Estas plantas es cierto que cuentan con aceites que potencialmente podrían repeler a los mosquitos, pero han de exprimirse para que ese repelente natural salga y pueda frenar a los insectos.

Otros expertos apuntan a que estos aceites tienen que estar sin diluir para que sean efectivos ante los mosquitos, mientras que otros solamente serán cien por cien 'repelentes' mientras se apliquen sobre la piel, igual que hacemos con las cremas que ya existen en farmacia.

Dado que las plantas por sí solas no funcionan sigue habiendo técnicas más caseras para luchar contra las picaduras potenciales. El más efectivo es un ventilador, pues la corriente entra con los insectos en un combate que los mosquitos no pueden ganar. En el aire pierden fuerza y no serán tan 'peligrosos' para nuestra piel. Los aerosoles, espirales y nebulizables, los insecticidas, también son una opción. Pero las plantas, a secas, no sirven tanto como podemos pensar.

Esto se da en un verano especial. Y es que, por ejemplo, las lluvias de la primavera y las elevadas temperaturas anticipan una presencia masiva de mosquitos este verano en Cataluña, según el presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de Cataluña (ADEPAP), Quim Sendra, que este jueves ha dado a conocer detalles sobre estas plagas.

Durante una rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Control de Plagas, que se celebra el próximo día 6, Sendra ha anunciado que, además de los mosquitos -especialmente del mosquito tigre-, también se espera plagas de chinches, ratas y otros roedores.

"Las plagas tienen tres objetivos: encontrar un espacio donde reproducirse, acumular recursos -alimentos- y no tener depredadores cerca, y cada vez tenemos menos herramientas para controlarlas, con lo que las otras dos facetas se incrementan". ha afirmado el presidente de la ADEPAP. Además, Elche ya prepara la primera ordenanza precisamente para luchar contra los mosquitos.