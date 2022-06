Jorge Pérez reaparece visiblemente emocionado tras la muerte de su padre

Jorge Pérez está viviendo un difícil momento tras la muerte de su padre. Tras varios días desaparecido, el colaborador de Ya es mediodía ha vuelto a las redes sociales para agradecer a su entorno y sus seguidores el gran apoyo que está recibiendo en esta dura etapa.

A través de sus historias de Instagram, Jorge ha compartido varios vídeos tras el funeral para dar las gracias por las inmensas muestra de cariño. En ellos se le ha visto visiblemente emocionado por primera vez desde que se conoció la noticia.

"Este vídeo es de obligado cumplimiento para agradecer todas las muestras de cariño que he recibido. Nunca he tenido el teléfono, tanto de manera particular como por redes sociales, tan lleno desde que terminó mi Supervivientes. Gracias", ha dicho el modelo.

Jorge Pérez en sus historias de Instagram. jorgeperezdiez / INSTAGRAM

"Tu cuerpo descansa, pero tu alma vuela", dijo en recuerdo de su padre. "Estoy aún con esta resaca emocional, hoy ha sido el funeral... Estoy muy emocionado por cómo se emocionaba la gente hablando de mi padre y me quiero quedar con ese bonito recuerdo y recordarlo con ese cariño que le tengo, así que gracias", continuó para intentar devolver todo el cariño que está recibiendo.

Esta dura pérdida llega cuando Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, están esperando la llegada de su cuarto hijo. El nacimiento del pequeño seguro supondrá un alivio para el ganador de Supervivientes, que retomará así la felicidad en su vida.