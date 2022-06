Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, habla de su talla de ropa y revela los retoques estéticos que se ha hecho

Adelgazar y engordar es algo muy común en las adolescentes. Y esto es algo que sabe de primera mano Alba Díaz. A la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' no le afectan en absoluto estas subidas y bajadas de peso y es por ello que no tiene problema en revelar cuál es la talla que utiliza actualmente.

"El cuerpo no es algo que me agobie o me quite el sueño, pero no me gustan las comparaciones, ni que te critiquen ni encasillen por el físico. Al final nos tenemos que querer por lo que somos por dentro, por lo que podemos aportar a los demás, por los valores y la personalidad", son las declaraciones que ofreció a la revista Elle sobre este tema.

La influencer ha pasado de tener una 36 a usar una 38 porque, según dice ella, le gusta mucho comer. Asimismo, ha reconocido que se ha sometido a varios retoques estéticos.

Una reducción y colocación de pecho, con la que ha pasado de una talla 120 a una 90, y un tratamiento de ácido hialurónico para dar más forma a su labio superior, son las dos intervenciones que la joven se ha realizado y con las que está muy contenta.