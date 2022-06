Generalitat i la Diputació de València acorden finalitzar els treballs d'exhumació al cementeri de Paterna

Segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, la col·laboració per a concloure les exhumacions suposa que les dos administracions es comprometen a realitzar una part dels treballs per a localitzar els cossos de prop de 300 víctimes "per a tancar molt ràpid totes les exhumacions del cementeri amb més persones assassinades durant la dictadura en el nostre territori", ha assegurat la consellera.

Així mateix, Pérez Garijo ha destacat el valor de la col·laboració entre administracions "perquè totes les fosses que queden en la província de València siguen localitzades, exhumades i dignificades per a aconseguir així el compromís del Govern valencià d'aconseguir un territori lliure de fosses".

Per la seua banda, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha assenyalat que "seguirem treballant al costat del Govern valencià a dignificar a les víctimes enterrades a les fosses de Paterna, on la Diputació ha sigut l'administració pionera quan va iniciar els seus treballs en 2017. Hem fet i seguirem fent un esforç econòmic, ja que gràcies a aquesta iniciativa provincial hem pogut recuperar els cossos de més de mil víctimes".

Durant la trobada, en el qual també ha participat el director general de Qualitat Democràtica, Iñaki Pérez Rico, i el diputat de Memòria Històrica, Ramiro Rivera, han parlat al seu torn d'altres vies de col·laboració perquè la Diputació de València s'integre en el projecte d'investigació i identificació de les víctimes que la Conselleria de Qualitat Democràtica té l'Universitat de València i Fisabio.