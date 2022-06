Ucraïna.- Busquen famílies valencianes per a acollir a l'estiu a xiquets de zones bombardejades

"Allí hi ha una economia molt rural de subsistència i les famílies no han pogut eixir o han hagut de tornar i queden moltes amb menors que segueixen en risc. Les seues cases han sigut destruïdes, viuen amb la por de la guerra i temen que la situació es repetisca", lamenta la presidenta de la fundació, Clara Arnal, que ha recorregut eixes zones per a conéixer la situació.

De fet, "són les pròpies mares les que estan demanant portar als seus fills a Espanya, enguany més que mai, perquè puguen tindre un respir enmig d'aquesta situació terrible que estan vivint a Ucraïna".

Entre els menors que seran acollits a l'estiu, la meitat aniran a un campament d'estiu a València que organitza l'ONG amb voluntaris, per la qual cosa les seues necessitats en aquest cas estan cobertes. Però com hi ha moltes sol·licituds perquè isquen menors d'Ucraïna, es necessiten famílies d'acolliment per a la resta de xiquets que viatjaren a la fi de juny i estaran dos mesos a la Comunitat.

Les famílies d'acolliment hauran d'assumir part del cost del viatge amb autobús dels menors des dels seus pobles i llogarets ucraïnesos fins a la Comunitat Valenciana. Serà un viatge de tres dies d'anada i altres tres de tornada.

El programa compta amb el suport de la Subdelegació provincial de Govern i la Conselleria de Polítiques Inclusives a través de la direcció general de la Infància.

L'acolliment es realitzarà només a les tres províncies de la Comunitat on té la seua seu Juntos por la Vida, en considerar que és fonamental el seguiment psicosocial i l'acompanyament d'aquests menors durant la seua estada "ara més que mai".

Aquesta ONG porta realitzant programes d'acolliment familiar amb xiquets i xiquetes ucraïnesos des de fa 25 anys. Molts d'eixos menors es troben a la Comunitat des de l'inici de la guerra, fins i tot amb les seues mares i germans, acollits per les seues famílies espanyoles. Però molts altres segueixen vivint allí i necessiten eixir d'eixa situació com més prompte millor.

"També en aquesta ocasió, igual que tots els anys, aquests menors que vindran per primera vegada continuarien venint a l'estiu i al Nadal tots els anys, amb el que s'estableix un vincule entre els menors i les famílies", recorda Clara Arnal en una telefonada a la solidaritat i la col·laboració de les famílies valencianes. Les interessades poden realitzar la sol·licitud a través de la web de l'entitat.