Dos detinguts per abusar sexualment d'almenys huit xiques, tres menors, en les festes d'Elda

L'actuació dels agents es va iniciar després de la telefonada al 091 de diverses joves que van relatar com dos xics se'ls havien acostat quan estaven de festa i les havien abraçat i realitzat tocaments a les seues parts intimes i als pits sense el seu consentiment, a més d'intentar besar-les.

Els fets relatats van ocórrer sobre les 03:40 de la matinada del dia 6 de juny i, immediatament, es van desplaçar fins al lloc diverses dotacions de la Comissaria de Policia Nacional l'Elda, que, seguint les indicacions de les denunciants, van aconseguir localitzar en els voltants a un dels presumptes agressors que va ser detingut allí mateix.

Eixa mateixa nit, poc després, mentre els agents es trobaven en la Comissaria realitzant els tràmits policials pertinents amb el detingut, de nou una altra jove va cridar el 091 comunicant que un home li havia realitzat tocaments en les seues parts intimes després d'agarrar-la i intentar besar-la sense la seua voluntat.

Agents de la Policia Nacional que es trobaven en les proximitats van acudir i van aconseguir localitzar i detindre aquesta persona, que va resultar ser l'altre jove que no havia pogut ser localitzat en l'agressió anterior.

UNITAT FAMÍLIA I DONA

Una vegada en Comissaria, les víctimes van ser ateses pels agents especialistes de la Unitat Família i Dona (UFAM) de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de la Policia Nacional l'Elda-Petrer, que van ser els que es van fer càrrec de la investigació.

Després de prendre declaració a les víctimes, els agents es van adonar que la nit anterior, el dia 5 de juny, altres jóvens havien interposat una denúncia per fets similars i que les característiques d'un dels presumptes autors denunciats coincidien plenament amb un dels detinguts.

Els agents de la UFAM van citar les víctimes i, després de prendre'ls declaració novament, van imputar a l'arrestat també aquests delictes.

La Policia Nacional seguix investigant per si pogueren existir mes mates per fets similars que encara no haguera denunciat. Fins avui s'han localitzat huit víctimes, tres d'elles menors d'edat, detalla aquest cos de seguretat en un comunicat.

Els detinguts de 21 i 31 anys d'edat i de nacionalitat marroquina, han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la localitat d'Elda aquest dimecres.