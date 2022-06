Concoval i Caixa Popular renoven el seu conveni per a fomentar el model cooperatiu de la Comunitat Valenciana

L'acord de col·laboració té com a objectiu principal divulgar i promoure els valors del cooperativisme. Caixa Popular dona suport a la Confederació en esdeveniments i projectes que s'organitzen al llarg de l'any. A més, aquesta "aliança" permet aprofundir en la relació de la cooperativa de crèdit amb altres sectors del cooperativisme valencià, al mateix temps que contribueix a donar una visibilitat permanent a l'activitat econòmica i social desenvolupada per l'entitat financera, ha informat l'entitat.

Segons Emili Villaescusa, "aquest acord de col·laboració ens permet a les dos entitats treballar amb la mirada posada en l'impuls del model cooperatiu com un model empresarial modern i sostenible". I ha destacat que "Caixa Popular és un referent del compromís de les empreses cooperatives amb el seu entorn".

D'altra banda, Rosendo Ortí ha assegurat que l'acord entre Concoval i Caixa Popular "serveix per a complir un dels nostres objectius com és estimular l'economia social i al cooperativisme, en particular a la Comunitat Valenciana perquè pensem que és la millor manera de generar riquesa".

La Confederació és el màxim òrgan de representació de les cooperatives i de les seues organitzacions a la Comunitat Valenciana. El cooperativisme representa el 7'1 % del PIB de la Comunitat i està format per més de 2.600 empreses, que generen quasi 80.000 ocupacions i associen vora tres milions i mig de persones.

Caixa Popular, principal cooperativa de crèdit valenciana té entre els seus objectius la potenciació dels valors del cooperativisme com a instrument per a la millora de la societat valenciana. Amb aquest propòsit dona suport i finança, entre altres activitats, les que tinguen per objecte la difusió del cooperativisme entre la societat i el foment de les relacions intercooperatives.