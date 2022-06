El verano está a la vuelta de la esquina y Pilar Rubio junto a su pareja, el futbolista Sergio Ramos, y sus cuatro hijos han partido rumbo a la playa para disfrutar de un chapuzón.

Aunque se desconoce el lugar en el que están disfrutando de su escapada, el futbolista compartió una publicación con sus más de 51 millones de seguidores, en la que aparece besándose con Pilar quien sostiene a uno de sus hijos en brazos en el agua de una idílica playa.

Sergio, como es de costumbre, mostró el amor que profesa a la presentadora con el título de la fotografía: "Where? Doesn't matter... With you!", en español: ¿Dónde?, no importa si estoy contigo.

Una vez ya finalizados todos los compromisos de la temporada, como la boda de Vania Millán a la que acudía en solitario Pilar Rubio y donde disfrutó a niveles exacerbados, la pareja decidió que era el momento idóneo para desconectar y alejarse de los focos.

La pareja se muestra como la más solida tras la reciente y mediática ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Pilar y Sergio están juntos allá donde tengan que desplazarse por el futbolista sin desatender cada uno sus compromisos laborales.