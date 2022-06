Melani Olivares pide ayuda para encontrar el coche que le han robado en un parking de Madrid

Melani Olivares no pasa por un buen momento. La actriz ha denunciado públicamente que en la tarde de este martes vivió un fatal episodio por el que necesita colaboración de la gente. Cuando fue a recoger su coche, no estaba donde lo había aparcado. Ha sufrido un robo totalmente inesperado.

La protagonista de Más que amigos sorprendió a Twitter contando el robo de su vehículo. "Me han robado el coche en el parquin de Pedro Zerolo", escribió Olivares. Además, incluyó detalles para invitar a la gente a colaborar.

El coche es un BMW X3 de color negro, con matrícula 7014 JDZ. Es de segunda mano, con siete años de antigüedad, y todavía sin terminar de pagar. "Cualquier ayuda es mucha", añadió en la publicación.

Me han robado el coche en el parquin de Pedro Zerolo.Está denunciado en @policia matrícula:7014 JDZ. BMW negro X3. De 2ª mano y sin acabar de pagar. Cualquier ayuda es mucha. 🙏🏻😫 pic.twitter.com/IjortEbM8g — Melani Olivares (@MelaniOlivaresM) June 7, 2022

A través de sus historias de Instagram, contó que ya lo había denunciado. Además, habló desesperadamente sobre la situación económica en relación a ese mismo vehículo. "Ahora no sé qué estoy pagando, pagaré una mierda, pero me he quedado sin coche", admitió.

Por último, quiso agradecer el apoyo recibido. "Gracias a todas y todos por la cantidad de experiencias que estáis compartiendo conmigo. Me siento muy arropada, nunca me habían robado un coche rodeada de tanto apoyo y buenas palabras", comentó con pinceladas de humor a pesar del duro momento.