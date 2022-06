La intuición de Ferrán al llegar a 'First dates': "Sabía que me iban a traer a alguien que no me iba a gustar"

Pese a que empezó un poco mal la cita en First dates entre Raquel y Ferrán este martes, el desenlace sorprendió a todos los espectadores del programa de Cuatro.

"Mis amigas dicen que soy la guapa del grupo, pero yo no me veo ni tan guapa ni con tan buen cuerpo como dicen. En el amor me dejo llevar por chicos que no me convienen mucho, un poco canallas”, comentó la valenciana.

La joven le contó a Carlos Sobera que estaba estudiando Veterinaria, pero que tenía sus preferencias en los animales: "Los pájaros y los peces no me gustan nada. Yo, con mis mamíferos y mis serpientes", admitió.

Raquel, en 'First Dates'. MEDIASET

El barcelonés, por su parte, comentó en su presentación que "sabía que me iban a traer a alguien que no me iba a gustar. Es un poco choni y a primera vista me ha echado para atrás".

"Yo soy un poco más pijo o elegante a la hora de vestir. Habría preferido a una chica con vestido o americana, un poco más señorita", añadió el comensal.

Al poco de sentarse a cenar para conocerse mejor, Raquel le preguntó a Lidia Torrent por el baño, al que acudió para hacer una llamada a una amiga y comentar la velada.

Raquel, en 'First Dates'. MEDIASET

"Es 'Cayetano', catalán y no le gustan los animales", le explicó la valenciana a su amiga por teléfono. Ya quecon ella viven un par de gatos y un perro, pero él no tenía ninguna mascota, algo que no comprendió la joven.

Pero en un giro sorprendente de guion, el barcelonés sí que quiso tener una segunda cita con la estudiante de Veterinaria: "De primeras éramos un poco diferentes, pero según ha avanzado la cita he visto que era una chica muy interesante".

Raquel, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me ha pasado como a él. De primeras no me habría parado a conocerle, pero pienso que, aunque seamos diferentes, somos compatibles".