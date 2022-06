El estreno de En el nombre de Rocío, segunda temporada de docuserie de Rocío Carrasco centrada en su familia, es inminente. El 17 de junio se podrá ver en exclusiva en Mitele Plus, plataforma de pago de Mediaset, y próximamente se emitirán los dos primeros capítulos, el 0 y el 1. Sin embargo, parece que Carmen Borrego ya conoce parte de lo que contará.

Sálvame mostró recientemente un adelanto en el que se ve brevemente a la hija de la Jurado diciendo "está todo aquí", refiriéndose a lo que los 18 contenedores guardaban, entre lo que se incluían documentos de su madre que podrían demostrar por qué dejó de tener relación con su familia.

Y es que esta segunda parte comenzará a narrar desde el 1 de junio de 2006, día en el que falleció 'La Más Grande' y que todo apunta a que sería el punto de partida de esta ruptura familiar, quizá debido a la herencia.

Por su parte, Carmen Borrego, que ya conoce parte de la historia que contará Rocío Carrasco, especialmente porque lleva siendo amiga de la protagonista desde hace años, aseguró en Sálvame que "vamos a alucinar" con lo que se va a relatar.

"Se han especulado muchas cosas, pero realidad y verdad ha habido poca", declaró sobre las declaraciones que se han hecho hasta ahora. "¿Son cosas tremendas?", le preguntó Gema López. "Para mí, sí", respondió ella tajantemente.

"Es que cuando una mujer decide no tener relación con su familia no es porque un día se levante y diga 'hasta aquí'", opinó. "Uno puede tener un problema con un familiar, con uno. Pero cuando es con todos es por algo importante. Tú puedes tener algo puntual e incluso una pelea con tu tío y al tiempo reconciliarte".

"Parte todo de la herencia", aseguró la hija menor de María Teresa Campos sobre el motivo de este distanciamiento. "Yo siempre he dicho que Rocío Carrasco no va a contar nada que afectara de manera fea a la intimidad de su madre. Nos vamos a enterar de cosas, pero de Ortega Cano no creo que sean cosas importantes. Vamos a saber por qué esa relación no ha seguido porque, evidentemente, con Ortega tuvo relación después de la muerte".