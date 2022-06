El truco de 12 euros para mantener a salvo todos los desagües de casa (¡y evitar atascos y malos olores!)

Limpiar los desagües es una de las tareas con menos adeptos de casa. Da igual que sean los de la cocina, el baño o los de la terraza, todos tienden a acumular más suciedad de la que esperamos y eliminarla, además de requerir tiempo y esfuerzo, suele darnos bastante grima. Y es que, entre otras posibilidades, es ahí donde se frenan los restos de comida después de fregar o los pelos tras cepillarnos en la ducha que suelen mezclarse con restos de jabón que nos dificultan la tarea. Limpiar estas zonas, sin embargo, es una tarea de obligado cumplimiento, ya que la acumulación puede conseguir que el (mal) olor haga acto de presencia o, lo que es peor, que las tuberías se atasquen y tengamos que acabar llamando a un fontanero.

Pero, ¿sabías que un buen mantenimiento evitará el terrible momento de abrir el desagüe para sacar todo lo acumulado? Para ello, y gracias al inmenso catálogo de Amazon, solo tenemos que invertir doce euros y recibir cuatro placas de silicona adherente capaz de retener los restos que pueden perjudicar la salud de los sumideros para que, después, en un simple gesto, las despeguemos, limpiemos y aclaremos. Son protectores de drenaje de silicona y, créenos, ¡es todo lo que necesitas para hacer que esta tarea mejore con creces!

En esta oferta de Amazon se incluyen cuatro protectores de drenaje. Amazon

Sobre el producto

Hecho de silicona de alta calidad, estos desagües están pensados para no deformarse con facilidad y evitar, así, que cualquier resto baje a las tuberías. Eso sí, tal y como apuntan en la web de Amazon solo funciona en superficies lisas de azulejos o vidrio, no siendo adecuado para superficies mate o irregulares. Cabe destacar que, para contrarrestar este pequeño contra, la compra de este producto incluye cuatro unidades para que podamos proteger los diferentes sumideros de la casa y aprovechar toda su efectividad. Respecto a su tamaño, te interesa saber que las dimensiones que ocupa son de 13,8 centímetros de ancho por largo, por lo que solo será compatible con desagües menores o no podrá realizar su función correctamente.

