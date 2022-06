Loli Álvarez padece una grave enfermedad de la que no da detalles: "Tenía los días contados"

Alejada del foco mediático y de las redes sociales desde hace seis meses, Loli Álvarez ha narrado por la dura etapa que está atravesando. Y es que, según ha contado ella misma a Socialité, ha recibido una mala noticia que habría truncado su futuro.

En Navidad le pronosticaron una grave enfermedad, aunque no especifica cuál, por la que a punto estuvo de perder la vida. "Me dijeron que tenía los días contados. Podía no haber llegado ni a Navidad, he vuelto a nacer".

Sin embargo, y por suerte, el tratamiento ha sido muy efectivo y ahora ve la luz al final del túnel. "La vida es maravillosa y solamente te das cuenta cuando estás a punto de perderla. Yo he necesitado muchísimo tiempo para necesitarlo", reflexiona la cantante al programa de Telecinco.

"Fue sorpresivo. Fue por azar, porque está Dios arriba y siempre he pensado que hay algo que me protege. Se pudo coger en el momento, porque igual dos días más tarde ya habría sido tarde", se sincera.

Después de las buenas noticias, la cantante asegura que ya está inmersa en su próximo disco. "No quería dejarlo a medias".