Vicenç Mustarós: “El futuro de la moda está en manos de la mujer”

Si hablamos de cultura, todo lo que se etiqueta como OFF, en contraposición a ON, implica el reverso de la escena principal. La cara B, el lado oculto, el escenario secundario, el backstage donde se cuece todo… la palabra OFF sugiere lo alternativo y se vincula con el underground. No es casual que OFF MODO Fashion Festival de Vic se posicione como un acontecimiento singular, de carácter abierto, plural y multidisciplinar, que une la moda de autor, potencia la cultura de moda y la acerca a la calle. Una iniciativa internacional alejada del foco mediático que apuesta por el espíritu creador, innovador y experimental del diseñador que se desvincula de los circuitos comerciales de la moda. Entrevisto a Vicenç Mustarós y Meritxell Balmes, los artífices de este proyecto tejido desde la consciencia a través del Vic Fashion Institute, la asociación de captación de talento de moda que también lideran con tesón. Recuerda sus nombres y sus ropajes teñidos de negro. Ellos forman parte de la guerrilla independiente de la moda española.

Vicenç Mustarós y Meritxell Balmes, organizadores del OFF MODO Fashion Festival. OFF MODO

A la tercera va la vencida. ¿Por qué esta edición del festival OFF MODO es tan significativa?

VM: Porque es la primera edición que se celebra después de la pandemia. El festival nació en 2020 y ya desde sus inicios se planteó apostar por un formato presencial donde los modelos pudieran desfilar con la asistencia de público. Esta vez ya no son necesarias las mascarillas, las distancias de seguridad ni el aforo y se acerca más a la idea inicial del festival: convertirse en el único festival de moda de autor española.

El OFF MODO Fashion Festival aglutina marcas autóctonas independientes, pero la idea es abrir fronteras. ¿Cómo?

VM: ¡Exacto! Nuestro objetivo es conseguir que el festival sea internacional y para ello, reclutaremos marcas de fuera siempre que sean independientes. La edad de los diseñadores o la nacionalidad del proyecto nos importa muy poco. Lo más importante es marcar un concepto, una filosofía y mantenernos fieles a ella.

¿Cómo es el diseñador que ostenta la etiqueta de independiente?

MB: Es un creador con identidad propia que brilla por su creatividad y trabaja desde un punto de vista experimental, pero mantiene en todo momento en su marca, un discurso ético que lo engloba todo.

Vicenç Mustarós: “Los desfiles son un medio, no un fin”

El diseñador es libre para crear, pero en el festival también le dais carta blanca para presentar los diseños a su manera ofreciendo un abanico de posibilidades.

VM: Sí, porque consideramos que los desfiles son un medio, no un fin. Queremos evitar que los diseñadores hagan colecciones solo pensando en el desfile y luego, vivan de las licencias, de los premios o de las ganancias del propio desfile. En el festival, cada creador se puede expresar con total libertad. Nosotros le facilitamos ese medio para mostrar el concepto y el diseño a su manera.

Un modelo de Mesnikovich Bcn, una de las diseñadoras participantes. Mesnikovich Bcn

“La moda es negocio, la antimoda es cultura” ¿Por qué?

MB: Nosotros mostramos el lado creativo y experimental de la moda, y del diseñador que hay detrás. Por lo tanto, damos a conocer una mirada distinta, potenciamos la cultura de la moda y la acercamos a la calle al gran público: tanto profesionales como apasionados, curiosos o interesados. Piensa también que los creadores independientes son aquellos que se han rebelado de la moda como sistema cuyo principal objetivo es hacer negocio. La moda de autor es otra historia, no tiene nada que ver con el resto.

Meritxell Balmes: “La moda de autor es otra historia, no tiene nada que ver con el resto”

¿Falta cultura de moda?

VM: Muchísima. En este país hemos alejado la moda de su público real y, ahora es muy difícil recuperar esta distancia. En general, creo que Cataluña se está empobreciendo culturalmente. No digo que no haya talento ni que no se crean eventos e iniciativas para divulgarlo, digo que no hay unas raíces bien cimentadas y lo que se hace tampoco llega al público final.

MB: Para nosotros es muy importante generar cultura de la moda. Si el público lo ve como algo cercano ya no la frivoliza ni la ve superficial. Por eso, en el festival OFF MODO intentamos romper estas barreras físicas y mentales a través de desfiles, performances, exposiciones, venta de ropa de diseño… para que las personas puedan acceder, ver, tocar y vivir la moda sin obstáculos.

Vicenç Mustarós: “Todos vestimos igual y ya no hay tribus urbanas que tienen otra manera de entender la vida y la expresan a través de la ropa”

A más cultura de moda, ¿más diversidad en la calle?

VM: ¡Eso espero porque vivimos una época de gran homogenización! Todos vestimos igual con más o menos variaciones, y tampoco existen las tribus urbanas que tienen una manera de entender la vida y la expresan a través de la ropa.

Los heavys aún aguantan…

VM: ¡Es verdad! Y aún conservan sus rasgos identitarios -se ríe-.

Carla Lázaro Bonet.

De los 17 diseñadores participantes, 13 son mujeres. ¿La moda del futuro es feminista?

VM: Totalmente. El futuro de la moda está en manos de la mujer. Ellas copan los estudios en la materia y poco a poco, van asumiendo las direcciones creativas. Precisamente hemos organizado una mesa redonda donde debatimos el papel de la mujer en la moda. Se titula “Libres o Sumisxs” y repasaremos la trayectoria de las mujeres más representativas de la historia de la moda y plantearemos nuevos retos y oportunidades. Lo que está claro es que ellas tendrán la paella por el mango, ya lo veréis.

Meritxell Balmes: “Al sistema le interesa tener la moda de autor escondida porque no genera negocio”

La moda de autor, ¿es libre o sumisa?

MB: Buena observación. Pues las dos cosas a la vez. La moda de autor es libre en cuanto a la creación, pero depende del sistema si quiere prosperar y al sistema le interesa tener la moda de autor escondida porque no genera negocio.

Como festival de capital privado, todo el mundo tiene acceso libre al OFF MODO si paga una entrada…

VM: OFF MODO es un festival de moda y creatividad pensado para la cultura, pero también para el divertimento y consideramos que, como cualquier festival privado, hay que pagar una entrada que es válida para todo el día. Si fuera un festival de música, todo el mundo lo daría por supuesto.

Un vestido negro atemporal del diseñador Manuel Bolaño. Manuel Bolaño

¿Todo el mundo puede acceder al festival?

VM: ¡Sí claro! Está abierto a todo el mundo. Bueno, no. No a todo el mundo.

Vicenç Mustarós: “Los influencers no entienden de moda, solo entienden de dinero”

¿A sí? ¿Quién tiene vetada la entrada?

VM: ¡Los influencers! Los influencers tienen prohibida la entrada -sonríe y añade en tono bromista-.

¿Por?

VM: No son bienvenidos porque la mayoría no tienen ni idea de moda y le hacen un flaco favor a la creación. Ellos no entienden de moda, solo entienden de dinero -deja de sonreír-.