La Mari: "Me quiero rozar con la vida, no he venido aquí para protegerme"

"La música es la sensación más cercana al sentimiento, al amor, a la libertad", defiende María del Mar Rodríguez Carnero, más conocida como La Mari. Líder desde 2005 de Chambao, grupo que fundó junto con un grupo de amigos unos años atrás, publicó una decena de discos hasta 2018, cuando decidió bajar el ritmo. "Hace tiempo que no saco nada, pero realmente nunca me he ido de la música. Ahora estoy preparando algo y tengo mucha ilusión, pero voy paso a paso", cuenta la artista a 20minutos en una terraza del centro de Madrid.

Confiesa que tenía ganas de pisar los escenarios con fuerza, como antes. Por ello ahora se centra en disfrutar de su gira XX Aniversario, planteada hasta el próximo año, y que pasará por festivales, teatros y auditorios de España, América Latina y Europa.

Celebra la gira por el 20 aniversario de su carrera musical. ¿Se han pasado rápido estas dos décadas?Y tanto. Iba a empezar a organizar todo para sacar canciones nuevas para un disco no muy lejano de La Mari y dije: 'Espérate, que hago 20 años'. Me apetece hacer una cosa y pasar a la siguiente, paso a paso. Esta gira es para agradecer el cariño de todas las personas que me siguen desde hace tanto tiempo.

¿Hay algún lugar donde le haga especial ilusión actuar?Me apetece mucho ir a Argentina, porque fue el primer país que le abrió el corazón a Chambao cuando cruzamos el charco.

Nos contaba José Mercé que para él los diez minutos antes de salir al escenario son "horribles", pero que, después, todo es diversión. ¿Cómo se lo toma usted?A mí me pone nerviosa la espera, cuando quieres soltarlo todo y ver las caras de la gente. En ese momento te pasa de todo: crees que estás ronca, te meas cada dos por tres, te vienen mil dudas...

Lo preocupante sería que ese nervio desapareciera, ¿no?Claro, claro. Quiero cuidarlo todo, que las cosas salgan bien, que el público esté bien.

¿Alguna vez ha atravesado una crisis creativa?Sí, sí, se tienen, pero creo que es necesaria para ahondar en tus profundidades y las intensidades. Te obliga a hacerte preguntas. La música provoca en ti muchos altibajos, te pone a prueba. Hay que pagar ciertos peajes, como la vida solitaria. Ahora ya no la vivo de la misma forma, pero antes pensaba: '¡Guau! ¿Cuánto me va a durar este novio? ¡No voy a tener hijos en la vida!'.

¿Cómo supera esas rachas?Me dejo llevar por la curiosidad. Me fijo más en mis propias exigencias que en las que vienen del exterior. Los cantantes tenemos tres cerebros: la mente, el estómago y el corazón. La emoción marca a las tres. Tiene que haber una armonía entre ellas.

Ha pasado por momentos difíciles, como el cáncer de mama que superó. ¿Cómo se toma la vida hoy?Aquí estamos de paso, y creemos que la vida nos pertenece, ya sea por ego o por poder. A veces se nos olvida disfrutar, darnos cosas. Yo me quiero rozar con la vida, no he venido aquí para protegerme. El otro día lo hablaba con Mariola, la mujer de Antonio Carmona, una tía inteligentísima. Me decía: 'Yo no me quiero llevar nada más que sabiduría'. Quiero aprender, comunicar y hacer lo correcto, aunque no crea ni en el bien ni en el mal.

Entonces, ¿en qué cree?En las personas, en las decisiones, en saber que si estás de pie te puedes caer, y que luego ya decidirás si te levantas o no, porque tú eres quien escoge la vida que tienes entre tus manos. Supongo que creo en la libertad. Tú eres libre de hacer lo que quieras, pero, eso sí, sin dejar de honrar a tu padre y a tu madre, que son los que te han traído al mundo y te han enseñado tantas cosas. Para mí eso es fundamental.

¿Es de las que piensa que todo pasa por algo?Casualidades o causalidades, ¿no? Como dice mi amiga Belén López, ‘lo que sucede, conviene’. Me acuerdo de los libros que leía cuando era chiquilla, esos de dragones y mazmorras. En función de las páginas que elegías pasaban unas cosas u otras, tu destino cambiaba. Todo te lleva a algún lugar. Y ya que estamos vivos, vayamos al movimiento. Además, la rigidez me parece algo dañino. Nos tenemos que permitir cambiar, y para eso debemos mirarnos y cuidarnos.

¿Cree que cada vez hay más concienciación con la salud mental?Creo que la pandemia nos ha obligado a todos a hacer lo mismo, y eso es muy difícil. Y también nos ha quitado el estatus social, el reconocimiento laboral... Teníamos que estar todos en casa. Pero lo bueno que saco de este virus es que hay gente que se ha dado cuenta de lo importante que es saber gestionar las emociones. Eso tiene un valor incalculable, y es fundamental tenerlo en cuenta, porque nos van a pasar más cosas en el mundo. Habrá más guerras, por ejemplo. Y, de hecho, el Covid se ha vivido como tal.



Dice que "el ser humano tiende a etiquetar a todo lo que la mente no llega". ¿Las etiquetas nos limitan?Y nos incomodan. A mí me gusta mucho jugar. Por ejemplo, me encanta el flamenco, pero ahora, con el nuevo disco que sacaré, me he puesto en otra tesitura. Me he puesto a prueba, porque intento retarme. En estos momentos canto muy abajo, y eso es dificilísimo y me cuesta un trabajo brutal, porque hay que meter técnica. Pero ponerse objetivos es maravilloso. Qué aburrido hacer siempre lo mismo, ¿no? ¡Vamos a por otras recetas, quilla!

LA MARI DE CHAMBAO Nacida en Málaga, en 1975, María del Mar Rodríguez Carnero es conocida por ser la voz de Chambao, grupo que formó con los amigos de su barrio en la década de los 90, y que esta empezó a liderar en solitario unos años después debido a su disolución. Entre sus discos más destacados están 'Endorfinas para la mente' -recibió el Premio Ondas a la mejor creación musical- o 'Pokito a poko' -que estuvo 71 semanas en las listas de éxitos en España-. En 2018 se desprendió de Chambao para embarcarse en una nueva etapa musical como La Mari. También es la autora del libro 'Enamorá de la vida, aunque a veces duela. Con cáncer también se crece', que trata de su experiencia al ser diagnosticada con cáncer de mama.

Antes hablaba del cambio. ¿Qué conserva de esa joven que cantaba con sus amigos en el barrio malagueño de Pedregalejo?En el fondo, todo. Sigue ahí la Mari que hacía atletismo, por ejemplo. De hecho, mira, llevo el moño bien apretado. También vive la Mari estudiosa, la que curiosea...

¿En qué otro punto del Mediterráneo se quedaría a vivir?En el mar, por supuesto.