El Consell vol destinar l'1% del seu pressupost a revertir la degradació i la desigualtat entre barris

Així ho han assenyalat el vicepresident segon i conseller de Vivenda, Héctor Illueca, i la vicepresidenta Mónica Oltra, en l'acte de presentació del projecte de Llei de Barris de la Comunitat Valenciana, que pretén crear una llei actualitzada i amb mirada estratègica per a un procés de rehabilitació, regeneració i revitalització dels entorns urbans que han entrat en una espiral de degradació, agraviada per la crisi sanitària i el despoblament.

Sobre aquest tema, Illueca ha explicat que a més d'aquesta dotació pressupostària, es disposaran de ferramentes tècniques i científiques per a combatre les diferències territorials actuals. En eixe sentit, ha destacat que ja està en marxa el visor d'espais urbans sensibles per a detectar els enclavaments que patixen una major situació de desigualtat. D'aquesta manera, "es pretén combinar una perspectiva política molt clara, com és lluitar contra la desigualtat, però des d'una perspectiva tècnica i científica, per a aconseguir que les polítiques públiques siguen adequades".

Illueca ha assenyalat que en "els nostres barris i ciutats hi ha situacions de vulnerabilitat i de desigualtat perquè no és la mateixa distància a la qual tenen un centre de salut, ni la mateixa antiguitat en els seus edificis, ni disponibilitat de parcs o jardins". "Aquesta constatació obliga a intervenir als poders públics, no és una potestat, sinó una obligació per a revertir aquesta desigualtat i sobretot en aquells barris que pateixen una major degradació i vulnerabilitat", ha recalcat.

De la mateixa manera, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha assenyalat que el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social (VICS) ja demostrava que "la desiguldad té molt rostres però que es manifesta en determinats llocs de manera apressant".Així, d'una parada de metro a una altra l'esperança de vida dels veïns varia en sis anys; o revela que determinats barris tenen una probabilitat de patir una malaltia un 300% superior a uns altres.

"Ara aquesta llei a més d'un diagnòstic es treballarà en un paquet conjunt sobre la inversió en vivenda, educació, sanitat necessàries per a eradicar les desigualtats en el territori i aconseguir una societat i una ciutat amb igualtat d'oportunitats", ha recalcat.

OBJECTIUS

Els principals objectius de la nova llei, que estarà exposada a informació pública fins al pròxim 6 de juny, són emprendre actuacions d'atenció i millora de les condicions de vida de la població que resideix en aquests barris, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.

Així mateix, es pretén fer front als dèficits en matèria urbanística -degradació de l'espai públic, dificultats d'accessibilitat, escassetat de zones verdes, o obsolescència-, en la prestació dels servicis, en la qualitat de l'habitatge i la falta d'equipaments que afecten amb particular intensitat a alguns barris de les ciutats, amb els consegüents efectes sobre les dinàmiques de segregació residencial i desigualtat social.

A més, la norma pretén enfortir la vida associativa i les iniciatives cíviques en els barris, i fomentar la implicació de la població en els projectes de millora de les dotacions i de les condicions de vida de la ciutadania.