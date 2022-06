El sector de la música en viu factura en 2021 quasi 12 milions a la Comunitat Valenciana

El sector de la música en directe va facturar en 2021 a la Comunitat Valenciana quasi 12 milions. En tota Espanya, la xifra va ascendir a 157,6 milions d'euros en venda d'entrades, una xifra similar a la de huit anys abans, la qual cosa suposa un 13,7% més que en 2020, l'any de la crisi per la pandèmia, els mesos previs de la qual indicaven que podria haver sigut any rècord i que finalment es va tancar amb només 138,5 milions en vendes. No obstant açò, la facturació en 2021 va ser un 58,8% inferior dels 382,5 milions que va obtindre el sector en 2019.