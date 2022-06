Programa electoral de Cs para las elecciones en Andalucia 2022

Este viernes 3 de junio arranca oficialmente la campaña electoral para las próximas elecciones en Andalucía que tendrán lugar el próximo domingo 19 de junio. Los candidatos y candidatas disponen de 15 días para mostrar sus propuestas electorales para obtener el voto de la ciudadanía.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, será el candidato en Andalucía de esa formación política. La propia presidenta de Cs, Inés Arrimadas, estuvo arropando al candidato el pasado domingo en un acto celebrado en Mijas (Málaga) para apelar al "voto seguro" para mantener "políticas sociales con corazón y políticas económicas con cabeza", aseguraba Arrimadas.

Principales propuestas electorales de Cs

Marín se ha marcado como objetivo conseguir los escaños "suficientes" para mantener la coalición con el PP, sea cual sea ese número, y da "cero" posibilidades de éxito a una coalición entre Juanma Moreno (PP) y Macarena Olona (Vox): "Son como agua y aceite, eso no funciona ni dos días", ha argumentado en una entrevista para la Agencia EFE.

"El que me quiera votar a mí lo tiene muy fácil, si quiere que yo gobierne con PSOE, con Vox o con Podemos, que no me vote", aseguraba. En sus propuestas, disponibles en la web oficial del partido, defienden su gestión y destacan que "Andalucía es líder en creación de empleo y nuevos autónomos".

Asimismo, Cs subraya que han "bajado los impuestos y apostado por las políticas sociales", que la educación de calidad en la región es gracias "a una inversión récord" y que "no ha habido ni un solo caso de corrupción ni un político imputado".

El grupo parlamentario menciona algunos de los hitos conseguidos, como la puesta en marcha del tercer hospital en Málaga tras la apertura, el comienzo de la ampliación del Metro al área metropolitana de Granada, la subida del sueldo a profesionales docentes en varias provincias de la región, el aumento de la inversión en el sector agrario o la reducción en las listas de dependencia en varias provincias, entre otros.