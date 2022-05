El éxito de Carolina Iglesias es innegable. Desde sus primeros pasos en YouTube hasta su triunfo como humorista han pasado varios años, pero su pódcast Estirando el chicle, con Victoria Martín, la ha encumbrado como uno de los rostros de la comedia en España más reconocidos.

Sobre todo ello ha hablado la gallega en Lo que tú digas, pódcast de Álex Fidalgo, donde ha confesado que su trabajo actual le motiva igual que "cuando hacía vídeos para internet sin cobrar".

"Si tuviese todo el dinero del mundo, seguiría trabajando porque me gusta mucho. Igual trabajaría menos, pero trabajaría", ha asegurado. "Estoy ganando más de lo que necesito ahora mismo y solo pienso en ahorrar para cuando pase esto. No tengo avaricia".

"Lo que estoy viviendo con Estirando el chicle es de rockstar, no es de comedia, lo que pasa al final de cada show es increíble", ha declarado. Aun así, Iglesias ha defendido que está "muy preparada para" que su éxito se acabe y la olviden: "Le quito valor a todo lo que hago, no estoy salvando el mundo, solo es comedia".

Pero el fenómeno fan también le ha traído cosas malas, como los comentarios de YouTube, que ha dejado de leer porque alguno le ha hecho mucho daño, y una vez en la que un chico la siguió a su casa: "No me imponía, yo creo que si me tuviese que pegar con él yo le podía. Creo que era más una obsesión, que solo quería saber dónde vivo".

En la otra cara de la moneda del éxito también se encuentra la presión que siente: "No me gustaría que nadie se decepcionase conmigo al pedirme una foto o al querer saludarme". "Digo mucho que soy bisexual porque me costó mucho asumir que yo lo era. Pensaba que no podía serlo porque no conocía a nadie que lo fuese", ha añadido también.