ElXokas, muy enfadado por el acoso que sufre desde que se filtró la dirección de su casa: "Puede pasar algo grave de verdad"

Este último fin de semana ElXokas ha tenido que hacer frente al último episodio de acoso de sus fans en su propia casa. Aunque son muchas veces las que se ha revelado sin querer la dirección del domicilio desde donde realiza directos, en el último mes los problemas se han incrementado.

El streamer contó muy enfadado hace semanas que un día recibió un gran pedido de comida a domicilio sin pagar que él no había pedido y entendió que había sido una broma de alguien.

"No es gracioso", aseguró en su momento, lamentando el trabajo del repartidor que tuvo que volver con el pedido y sin el dinero. "Si quiere que venga él a insultarme", añadió, dejando claro que sabía quien podía ser el chico que tenía apuntada al dirección.

Un par de semanas más tardes, volvieron a enviarle comida mientras estaba en directo y entonces aprovechó para mandarle una clara amenaza. "Has dejado muchas pistas", declaró: "y esto no está permitido por la ley".

@cell_junior ELXOKAS CANSADO de que le pidan comida a su casa ♬ sonido original - Cell Junior

Usando la ayuda de la empresa de envío a domicilio, consiguió su número y reconoció que era un joven menor de edad. Poco se había sabido más del tema hasta que el pasado viernes, mientras estaba en directo, volvieron a llamarle al timbre.

En esta ocasión, era "el niño de 15 años" el que estaba llamando personalmente a la puerta. El enfado fue evidente en el youtuber, cuya primera reacción fue decir: "No sé si bajar y meterle una hostia".

"Hay un chaval de 15 años que me está timbrando en el portal ahora. No sé si debería bajar. ¿Debería bajar en un momento? Es que si bajo me va a decir que es broma, todos hacen igual", reflexionó en la retransmisión que sabía que el propio joven estaba viendo.

El gallego se mostró preocupado por violenta reacción, ya que quiere "dejar este tipo de vida atrás" y una pelea física podría tener "graves consecuencias de verdad", no como sus últimas polémicas.

El Xokas se ha criado en la calle, cuidado con este energúmeno que porque le timbren en casa puede hacer algo grave, este hombre no está bien de la cabeza, menuda influencia para la gente joven.



⁦@TwitchES⁩ ⁦@Twitch⁩ pic.twitter.com/75CDYSKaW5 — goomersindo 🖤 (@goomersindo2) May 27, 2022

"De verdad que no me hinchen los huevos porque no me tiembla el pulso. Yo no soy youtuber, yo me he criado en la calle", concluyó antes de decidir acabar su directo para no alentar más al acosar a seguir molestando.