DreamHack torna a la presencialitat: espera 75.000 assistents i preveu un impacte de 10 milions d'euros a València

L'organització del festival ha destacat que l'impacte que té per a València "ha crescut any rere any". Així, la seua última edició va suposar la creació de 168 noves ocupacions, un impacte directe en hoteleria i transport de 3,2 milions d'euros i una despesa mitjana per participant durant la seua estada de 187,64 euros, la qual cosa suma una despesa total dels visitants de 4.456.450 euros. Durant l'edició de 2019, l'impacte indirecte total a la ciutat de València va superar els nou milions d'euros.

DreamHack València se celebra a València des dels seus orígens en el 2010. Des d'aleshores, aquest espai no ha deixat de créixer "de manera exponencial" i l'esdeveniment ha passat en deu anys d'atraure a 10.000 persones a aconseguir en la seua última edició les 65.000. L'objectiu per a enguany és aconseguir incrementar eixa xifra en més d'un 15 per cent fins als 75.000 assistents.

Per a l'organització, aquestes xifres "posicionen a València no només com una ciutat pionera a nivell nacional dins dels esports, sinó que també la situen com una ciutat clau en el panorama internacional", ja que aquest festival es retransmet a través de plataformes de streaming i televisió en sis idiomes diferents, perquè es puga veure des de qualsevol part del món. El passat 2019, prop de cinc milions d'espectadors van seguir les retransmissions del festival.

"POTENT APOSTA"

L'edició de DreamHack València d'enguany està ja en marxa amb una "potent aposta" pels esports internacionals, que inclouen l'única parada del Circuit Femení de CSGO a Europa abans de les finals en DreamHack Suècia, amb la presència d'equips com Nigma Galaxy, BIG EQUIPA, CLG Xarxa o FÚRIA, i amb un premi final de 500.000 dòlars, a més d'un torneig independent en el festival que comptarà amb un premi de 100.000 dòlars.

També tindrà lloc l'única parada a Europa del Halo Championship Sèries, amb premis de 100.000 dòlars que es repartiran entre els 8 equips que es classifiquen.

Quant a ESL Challenger, DreamHack València també serà l'única parada europea de l'ESL Pro Tour, i comptarà amb la presència d'equips com a Movistar Riders, FURIA, MIBR i Outsiders, amb premis de 50.000 dòlars per al guanyador, 20.000 per al segon i 10.000 per al tercer. D'altra banda, se celebrarà l'únic Master de l'ESL Pro Tour de Starcraft 2 a Europa amb 338.000 dòlars en premis.

Per a la comunitat també hi ha confirmats nou campionats LAN, que enguany suposaran més de 30.000 euros en premis. Entre els títols d'aquestes competicions estan Valorant i Fortnite Duos, una competició de League of Legends i una altra de CS:GO, encara que no seran aquests els únics jocs que estiguen presents.

Un altre dels grans espectacles durant el festival serà la FMS Duplas de DreamHack València, un torneig amb quatre parelles de MCs de la Freestyle Master Sèries, la major lliga de freestyle de parla hispana a nivell mundial, i quatre duplas formades per aspirants inscrits a través de la pàgina oficial.

DreamHack València també comptarà amb una variada oferta d'activitats de gaming i oci, música en directe, meet&greet i accions amb creadors de contingut, zona de foodtrucks, marxandatge i "molt més" que anunciarà en els pròxims dies.