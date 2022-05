Laura Escanes confiesa a Pablo Motos cómo lleva las críticas sobre su relación con Risto Mejide

La modelo Laura Escanes ha acudido por primera vez como invitada a El Hormiguero, donde ha compartido mesa con otras dos amigas y conocidas influencers: María Pombo y Dulceida. Las tres han contado cómo es su trabajo en redes sociales, con sus partes positivas y negativas. Respecto a las críticas, Escanes se ha sincerado con Pablo Motos sobre cómo lleva los comentarios que recibe por ser pareja del presentador Risto Mejide.

"Laura, sé que a ti te han criticado porque tu pareja es Risto Mejide, porque tenéis edades distintas. Me cabrea un poco el tema, pero te han criticado por eso", ha comentado Motos.

"Yo creo que eso me va a perseguir toda la vida, y como lo tengo tan asimilado, para mí es algo normal y del día a día", ha respondido Escanes con total naturalidad.

En este sentido, la creadora de contenido ha reconocido que la clave para que no le afecten esos comentarios es "normalizarlo como se pueda".

Escanes ha reflexionado entonces sobre este asunto: "Hay una frase que siempre me repito y es que no tengo que dejar que ellos dirijan mi vida, que la estoy viviendo yo. Ellos pueden opinar de la manera que sea, bien, mal... Pero, al final, si me equivoco, me equivoco yo, y si lo hago bien, también lo hago bien yo", ha dicho, provocando los aplausos del público y sus compañeras.

Escanes no es la única que ha recibido insultos en las redes, también Dulceida ha revelado que está metida en procesos de demandas.

"Tengo un acoso diario a mí y a todo el que me rodea, de cuentas de Instagram, de gente..., a raíz de mi relación y luego de mi ruptura. Ni te lo imaginas. Vigilan todos los sitios a los que voy, se meten en los Instagram de gente que no conocen que ha estado en ese sitio para ver con quién estoy, qué hago... Me insultan todo el rato, y hay algunos que crean este acoso, que son los que he demandado", ha relatado Dulceida.