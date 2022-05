Verdeliss desvela que se está quedando sorda: "Debería empezar a preocuparme"

Verdeliss no guarda secreto alguno para sus seguidores de Instagram. La influencer comenta, analiza y genera tanto debates como polémicas propias de la maternidad y todos los procesos que la preceden y acontecen. También muestra la cotidianidad de su numerosa familia y no duda en hablar del amor propio y su sentimientos.

Es por ello que la navarra buscaba consuelo en sus seguidores: "Estoy que llevo ya como tres semanas o un mes sorda, literal, del oído derecho. No os diría que es un 100% de pérdida de audición, pero es como cuando entras en la piscina y se te tapona el oído y, además, es muy molesto".

Además trataba de resolver sus dudas sobe la situación a través de los stories: "No tengo ningún otro síntoma... Ni dolor, ni afección previa... ¿Casos parecidos que os hayan pasado? ¿Puede ser un tapón de cera? No sé, nunca me ha pasado".

Quienes la siguen, "regañaron" a la exconcursante de GH VIP por la actitud despreocupada que mantiene consigo misma: "Me ha quedado claro que con el tema del oído me tengo que aplicar porque puede ser cualquier historia más grave".

¿Sabéis que sucede? Que mi vida va a mil, que voy demasiado acelerada, que me cuesta mucho encontrar huecos y, cuando se trata de la salud de los niños, soy la primera en revisarles y en no demorarlo. Pero cuando se trata de mí, ya como que no me presto tanta atención", ha reconocido la influencer tras los consejos de sus followers.