El aviso de Banco de España sobre lo que puede pasar si abandonas tu cuenta bancaria

Muchas personas creen que una cuenta bancaria a saldo cero y con la que no se hace ningún tipo de movimiento, está inactiva y, por tanto, cancelada. Sin embargo, que una cuenta esté abandonada no significa que no siga estando activa.

Por lo tanto, la mejor recomendación es acudir a una entidad bancaria para dar de baja las cuentas bancarias dar de baja directamente las cuentas que no se utilicen, ya que estas siguen activas y pueden seguir generando gastos y otros contratiempos.

Tal y como informa el propio Banco de España en su página web, las entidades pueden seguir cobrando comisiones de mantenimiento según lo establecido en el contrato aunque la cuenta esté abandonada

"Si se produjera un descubierto te podría cobrar intereses y comisiones por este hecho, salvo que el descubierto se diera por el cargo de las comisiones, en cuyo caso no puede hacerlo", especifica el BE.

De hecho, las entidades, generalmente, no suelen cargan comisiones en cuentas con saldo cero para evitar que se genere un descubierto, según el Banco de España, que indica que la entidad tiene que seguir mandando los extractos informativos y, en caso de descubierto, reclamarlo periódicamente.

¿Cuándo queda desactivada una cuenta bancaria?

Las cuentas inactivas que no han sido canceladas oficialmente, solamente pueden ser consideradas por el banco como "abandonadas" cuando hayan transcurrido 20 años sin que el titular haya efectuado ningún movimiento.

Sin embargo, antes de que pasen 20 años con una cuenta abierta que puede generar gastos y contratiempos, lo mejor es acudir directamente al banco y hacer los trámites para cancelar oficialmente la cuenta.