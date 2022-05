Silvia Abascal habla por primera vez de su ruptura con Xabier Murua

La actriz Silvia Abascal lleva una temporada centrada en dos cosas : su trabajo, encadenando producciones como las series La cocinera de Castamar y Cuéntame cómo pasó o las aún no terminadas ¡García! (serie) y Asombrosa Elisa (película), y su hija, Leona. Y cuando se le ha preguntado por su ruptura, de la que poco se sabía porque prefería el silencio, la intérprete de 43 años ha sorprendido asegurando que puso fin a su relación en 2020.

La actriz madrileña ha acudido a un evento que ha tenido lugar en la Real Fábrica de Tapices y ante los micrófonos de EuropaPress contestaba "Me separé hace dos años" cuando ni siquiera era cuestionada por el The End a su historia de amor con el también actor Xabier Murua, conocido por sus papeles en La fuga, Centro médico, El vecino o El reino y padre de su hija.

"Leona está creciendo de forma maravillosa", comenzaba diciendo sobre su pequeña. "Espectacular, me encanta. Es luminosa, disfrutona y llena de energía. Estoy enamorada de ella. Pero no me planteo tener más hijos, porque me separé hace dos años y, la verdad, no me da tiempo. Ser madre implica mucha entrega. Pero estoy feliz y estoy a tope con el trabajo", continuaba.

Abascal se ha negado a contestar más preguntas sobre este tema, dando a entender así, con la naturalidad de sus palabras, que es algo superado para ella por el tiempo transcurrido. Otra constatación más del absoluto hermetismo con el que mantiene su vida privada alejada de los focos y del papel couché.

De hecho, no hay que olvidar que, aunque se conocieron sobre las tablas gracias a la obra La cocina, que ambos representaban bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta en el otoño de 2016, no fue hasta un año más tarde, en septiembre de 2017, cuando salió a la luz su relación debido al anuncio de que esperaban su primera hija en común.

Y ni siquiera fue un anuncio como tal, sino que Silvia Abascal acudió al FesTVal de Vitoria embarazada de cinco meses, siendo su vientre imposible de ocultar. Solo entonces se supo que su corazón estaba ocupado por Xabier.

Lo curioso es que hubo de ser ella misma quien, a través de su Instagram, diese a conocer el nombre de su pareja y futuro padre de su hija, ya que algunos medios, debido a lo impermeable que es la vida privada de la actriz, atribuyeron la paternidad a un noviazgo anterior que tuvo Silvia y con el que había roto hacía tiempo.

Más o menos lo que ha ocurrido ahora, que ha vuelto a dar a conocer una ruptura bastante tiempo después de que haya sucedido y que, a la vista está, prefiere no tratar en público, si bien se entiende que siguen en contacto ella y Xabier Murua para la crianza de la pequeña, que vino al mundo en 2018.