Gal·la Mora, exconcursante de La isla de las tentaciones, ha confirmado su relación con un futbolista. Lo ha anunciado a través de un vídeo en su canal de Mtmad, aunque ha evitado dar el nombre de su actual pareja.

La joven, que recientemente cortó su relación con Manuel González, al que acusa de haberle sido infiel, ha confirmado las sospechas de quienes pensaban que estaba tonteando con un deportista.

La artista fue cazada recientemente en compañía de un futbolista del equipo B del Real Madrid. Y algunos de sus seguidores ya le han puesto nombre: el canterano Alberto Retuerta.

En su vídeo, la influencer castellonense ha aprovechado para preguntarse por qué el hecho de relacionarse con futbolistas es algo que genera tanta atención.

"Siempre se me ha relacionado con futbolistas", ha explicado, asegurando que no entiende "tanto odio". No obstante, no ha aclarado si su relación sigue adelante o si es cosa del pasado.

Estas declaraciones llegan después de que el pasado domingo dejara caer su soltería en Instagram. "Una mujer que sabe sonreír sin compañía, dormir sin esperar un mensaje, y estar bonita para sí misma entendió todo", escribió.