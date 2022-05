Marzà serà portaveu adjunt de Compromís i presidirà la Comissió d'Indústria i Comerç

Marzà, que va obtindre l'acta com a diputat autonòmic per la demarcació de Castelló, assumirà el portaveu adjunt atribuït en el repartiment territorial de Compromís a aquesta demarcació, ha indicat l'organització en un comunicat.

Així ho ha acordat el grup parlamentari en la reunió organitzativa celebrada aquest dijous. "Com ja vaig avançar, el meu objectiu prioritari és enfortir l'organització, des del treball com a diputat i a peu de carrer. Des del grup es considera que l'assumpció del portaveu adjunt pot afavorir aquest treball", ha agregat.

En tot cas, Marzà ha manifestat que "aquesta és una decisió col·lectiva per a elaborar un treball conjunt, però s'ha d'agrair a la meua predecessora com a portaveu adjunta, la natural de Vila-real Mònica Àlvaro, no només la seua predisposició i la seua generositat, sinó pel seu important treball d'organització de les tasques del grup a nivell territorial a Castelló".

Per aquest motiu, Mònica Àlvaro, que va oferir aquesta alternativa, seguirà assumint la coordinació territorial de la tasca dels diputats i diputades en les comarques de Castelló. "S'obri ara una etapa decisiva en la qual hem de xafar més si cap el territori i cadascun dels municipis de Castelló per a continuar i defendre els avanços assolits en aquests anys enfront d'els qui volen retornar a Castelló a una etapa de blanc i negre".

Quant a les àrees en les quals treballarà Marzà, i tal com va avançar davant la premsa la setmana passada, no desenvoluparà cap de les àrees en les quals ha treballat des de la responsabilitat de conseller. De fet, tal com ha acordat el Grup Parlamentari en la reunió, Marzà assumirà la presidència de la comissió d'Indústria i Comerç de les Corts, un àmbit des del qual es pot enfortir la tasca que està desenvolupant la Conselleria d'Economia Sostenible en un moment en què la indústria -especialment els sectors amb major dependència energètica del gas, com el taulell castellonenc- estan passant moments molt delicats.