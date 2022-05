La Policia Local de València inspecciona 1.100 terrasses en tots els districtes i alça 130 actes

Cano (PSPV) s'ha pronunciat d'aquesta manera abans de començar en l'ajuntament de la capital valenciana el ple ordinari de maig, preguntat per la reunió que l'alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha convocat per a revisar la situació de les terrasses d'hoteleria als voltants del Mercat Central i la Llotja.

"Em pareix bé que ens convoque encara que crec que no ha de convocar només a la Policia Local de València sinó que també ha de convocar a altres delegacions de l'Ajuntament perquè la Policia Local no és qui té el monopoli de la inspecció de les terrasses en l'ajuntament i això ho sap qualsevol que passe per l'ajuntament", ha assenyalat el responsable de Protecció Ciutadana.

Després de les declaracions del regidor, fonts d'Alcaldia han precisat a Europa Press que a la trobada convocada pel primer edil estan citats també la Regidoria d'Espai Públic, dirigida per Lucía Beamud (Compromís), i el cap de la Policia Local, José Vicente Herrera.

L'alcalde va anunciar dilluns passat la seua intenció de celebrar una reunió amb responsables d'aquest cos de seguretat municipal amb la finalitat d'analitzar l'ús, "un poc abusiu", de terrasses de l'hoteleria en entorns com la plaça del Mercat Central. Així mateix, va mostrar la voluntat d'estudiar altres qüestions com el botelló en qualsevol punt.

Respecte a la campanya que duu a terme la Policia Local, Aarón Cano ha insistit que l'operatiu policial no se centra exclusivament en el centre de la ciutat sinó que comprèn tot el terme municipal, atés que el seu pretén resoldre les situacions problemàtiques que poden donar-se en tots els barris.

"Des de principis del mes de maig ja ordenem un control de les terrasses de la ciutat de València. De fet, fins a aquest moment, la Policia Local de València ja ha inspeccionat 1.100 terrasses en tots els districtes, on s'ha procedit a alçar 130 actes", ha apuntat l'edil.

Després d'açò, el titular de Protecció Ciutadana ha precisat que "130 actes no signifiquen 130 sancions" perquè "cada acta pot incloure diverses sancions".

Cano ha assenyalat, així mateix, que la Policia Local de València també està treballant en la prevenció del botelló en tots els barris de la ciutat. Referent a açò, ha manifestat que les dades registrades pels agents demostren que la situació pel que fa al consum d'alcohol en la via pública és significativament menor.