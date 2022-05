Trump se mostró a favor de "colgar" a Pence durante el asalto al Capitolio, según una comisión parlamentaria

La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha informado de que el expresidente Donald Trump se habría mostrado a favor de "colgar" al exvicepresidente Mike Pence cuando la turba que llevó a cabo el asalto al Capitolio instó a acabar con el 'número dos' de la Casa Blanca.

El testimonio del entonces jefe de Gabinete Mark Meadows ha revelado así que Trump no se habría expresado en contra después de que los asaltantes gritaran "¡Colgad a Mike Pence!", al que consideraban un traidor, según informaciones del diario The New York Times.

El magnate neoyorquino ha indicado en un comunicado que la prueba es "simplemente una extensión de la campaña de calumnias de los demócratas en su contra".

La comisión ha llevado a cabo más de 800 entrevistas a asaltantes y asesores de Trump. Meadows, por su parte, se encontraba junto a Trump cerca del despacho Oval cuando se produjo el ataque.

Asimismo, el periódico The Washington Post ha revelado que Trump habría criticado a Pence a medida que seguía el asalto a través de la televisión. Pocos minutos después de que Pence y su familia se encontraran en peligro y tuvieran que abandonar el Senado Trump tuiteó que "le faltaba coraje".

"Pence no ha tenido coraje para hacer lo que tenía que hacerse y proteger a nuestro país y Constitución y ha permitido que se certifiquen los resultados de las elecciones", señaló. "¡Estados Unidos exige verdad!", dijo.