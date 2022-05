Marta Lozano, la 'influencer' de moda que está a punto de dar el 'sí, quiero': estos son todos los detalles de la boda de Instagram del año

Cada vez queda menos para lo que sin duda será uno de los eventos más grandes de Instagram de este año. Y no, no es ningún evento de una marca o un festival de música, sino la boda de Marta Lozano.

La influencer con casi un millón de seguidores ha ido creciendo poco a poco en la plataforma y desde que anunciara el año pasado que estaba prometida con su novio Lorenzo Remohi, la expectación no ha dejado de crecer.

Después de varias despedidas de soltera y una fiesta de pedida de ensueño, este fin de semana, el sábado 28 de mayo, es por fin el gran día y todos los ojos estarán puestos en ella, su vestido y los invitados.

La valenciana de tan solo 26 años ha ido revelando todos los detalles de la ceremonia y, aunque asegura que hay muchas sorpresas guardadas para aquellos que lo sigan desde el streaming de Hola, ya sabemos las cosas más importantes.

El vestido

Lozano, que ha trabajado como modelo antes de dedicarle por completo su vida a las redes sociales, ha vuelto a demostrar esta semana en su presencia en el Festival de Cannes su sentido de la moda y la importancia que le da a la alta costura.

Por eso, ha elegido al mismísimo Lorenzo Caprile para que le diseñe el traje con el que caminará hacia el altar hasta su pareja. No solo eso, en total habrá tres conjuntos: "El principal es clásico. Los otros dos, si soy sincera, la comodidad no los describe. Con el tercero ni puedo respirar. No voy a poder bailar", ha explicado recientemente.

El lugar

Para oficializar por todo lo alto lo que esta historia de amor se merece. Marta y Lorenzo darán el 'sí, quiero' en Jávea, la localidad costera donde veranearon toda su vida y en la que comenzaron su relación hace cuatro años.

Será una ceremonia religiosa, oficiada en la iglesia del pueblo y después todos los invitados serán trasladados a un espacio que no ha sido revelado. En él, ha contado Lozano, hay tres diferentes localizaciones: "Algunas están cubiertos, pero... ¡ojalá, no llueva, por favor!".

Los invitados

Como si de una boda real se tratara, los invitados también cobran importante relevancia. Se espera que acuda toda la élite de influencers de Instagram y que compartan todo en sus cuentas según vaya ocurriendo.

Aunque la lista completa está por descubrir, no hay duda que a su lado estará su inseparable amiga Teresa Andrés, que se casará en el mes de julio.

Además, grandes nombres como Dulceida, María Pombo y sus hermanas, Madame de Rosa, Alexandra Pereira o Laura Matamoros. Todas la han apoyado y han participado en sus respectivas despedidas de soltera, por lo que su presencia es asegurada.