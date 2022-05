La entrevista inédita de Will Smith antes de los Oscar y su premonición tras tomar sustancias alucinógenas: "Mi vida entera se destruía"

La vida de Will Smith cambió definitivamente la noche de los Oscar. Recibió el galardón a mejor actor, pero la imagen que quedará para la posteridad será la de su bofetón a Chris Rock.

Los asistentes a los Oscar se quedaron realmente conmocionados después de la agresión en directo, después de que el cómico hiciera un chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.

Una acción que ha tenido serías consecuencias para el actor, no solo en la relación con su mujer, de la que se habla, incluso, que están a punto de divorciarse, sino, y sobre todo, en lo que tiene que ver con su imagen y su trabajo en la industria del cine, ahora mismo en una incógnita constante.

El chiste de Chris Rock que hizo estallar a Will Smith en los Oscar: ¿qué le dijo antes del puñetazo? Aquí puedes ver el momento y las palabras del presentador subtituladas al español.

Por eso, ahora toma mucha relevancia una entrevista que hizo poco antes de la gala de los Oscar y que acaba de ver la luz. En ella, Smith tiene una especie de premonición de lo que, realmente, luego ha acabado pasando. O podría ocurrir.

Se trata una entrevista concedida a David Letterman en su programa My Next Guest Needs No Introduction (Mi próximo invitado no necesita presentación), cuyo contenido se ha hecho público ahora.

El actor habla en ella de "la experiencia psicológica más infernal" de su vida, que ocurrió cuando probó ayahuasca, una planta medicinal que utilizaban los chamanes de la región amazónica y que genera efectos alucinógenos.

"Empecé a ver cómo mi dinero volaba por los aires. Y mi casa, mi carrera... Y yo intentaba agarrar mi dinero y mi carrera, pero mi vida entera se estaba destruyendo", dice en el avance de la entrevista.

"Ese es mi miedo", admite. "Pero estaba ahí, tenía ganas de vomitar y escuchaba una voz que me decía: 'así es la vida'. Y empezaba a gritar y oía a mi hija Willow que me decía llorando: '¡papi, ayúdame!', pero yo no podía verla", relata angustiado, el intérprete de El Príncipe de Bel-Air.

Después de que el chamán le pidió que se relajara, Smith dejó de preocuparse por su fortuna, por su carrera y por su casa. "Solo quería llegar a Willow. Me tranquilicé, mientras seguía escuchándola gritar y mi dinero desaparecía", confiesa el actor, al que lo único que le hizo relajarse, cuenta, fue "cerrar los ojos y respirar profundamente".

Sobre esta experiencia, cuenta, dice que en su mente "había un infierno" y que las alucinaciones que tuvo fueron muy reales. "Cuando terminó, me di cuenta de que cualquier cosa que me suceda en la vida, puedo con ella", fue la conclusión que sacó el actor.