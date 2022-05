Matías Roure le desvela a un comensal de 'First dates' el secreto de su larga melena

José Luis acudió este martes a First Dates en busca de una mujer que no fuera carca y quisiera vivir en su finca de Toledo, pero se quedó impresionado por la melena de Matías Roure.

"¿Qué te ha pasado en el pelo?", le preguntó el comensal al argentino. El barman le contestó: "Creo que lo he regado demasiado. Me he duchado mucho y ha crecido muy rápido".

Carlos Sobera añadió: "Toma vitaminas para el pelo...", pero José Luis le contestó al presentador acariciándose la calva que "yo también y mira...". Roure señaló que "me las estoy tomando todas yo":

Carlos Sobera y Matías Roure, en 'First dates'. MEDIASET

Tras su presentación, llegó al restaurante de Cuatro su cita, Paquita, que le confesó a Sobera que tenía muchas ganas de conocerle. El madrileño no dudó es 'presumir' de sus dominios para conquistarla: "Tengo una finca con viñedos...".

Durante la velada, José Luis comentó que se había separado hace más de treinta años y que desde el día que firmó el divorcio no había vuelto a hablar con su ex.

José Luis y Paquita, en 'First Dates'. MEDIASET

"Al parecer, mis continuos viajes de trabajo acabaron con el matrimonio, aunque no le fui nunca infiel", recordó el comensal. Paquita, por su parte, se mostró encantada de ir a la finca de su cita: "Tiene que ser una maravilla".

Al final, José Luis sí que quiso tener una segunda cita con la madrileña porque "me ha caído muy bien". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Le veo muy agradable".