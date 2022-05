El 48% de les pimes valencianes veu insuficient l'ajuda de la Generalitat, segons Sage

Així es desprèn de l'informe internacional 'Small Business, Great Opportunities', realitzat per Sage, que analitza la situació de les pimes per a conéixer com s'enfronten als actuals reptes i les seues perspectives de futur.

L'estudi revela que el 40% de les empreses de la Comunitat Valenciana manifesten que no han rebut cap tipus d'ajudes econòmiques en l'últim any.

No obstant açò, un 77 per cent de les pimes de la Comunitat Valenciana es mostren optimistes i confien en l'èxit del seu negoci de cara a 2023, enfront del 75% de mitjana a Espanya. La raó principal de la confiança en el seu negoci, segons un 45% dels enquestats a la Comunitat, es deu a la satisfacció respecte als seus empleats, ja que la confiança dels empresaris valencians en les seues respectives plantilles aconsegueix un 72%, ha detallat Sage.

Quant a la rendibilitat, un 31% de les pimes valencianes preveuen que creixeran entre un 11% i un 20% en 2022 i un 29% de les empreses planteja augmentar la plantilla fins a en un 10% en 2023.

El 31% de les pimes enquestades creu que la inflació o l'augment de costos és el principal repte al que s'enfronten. Les empreses coincideixen en la importància de comptar amb el suport dels governs i d'entitats financeres per a poder fer front als desafiaments.

En concret, un 42% de les pimes valencianes identifiquen el suport governamental com un recurs essencial per a contribuir al seu creixement. El finançament, inclosos els préstecs bancaris i les subvencions (28%), i el suport per part de les administracions (27%) també són factors clau per a l'èxit.

DIGITALITZACIÓ

La pandèmia ha demostrat la necessitat de dur a terme una adopció digital. En concret, un 72% de les pimes valencianes ha augmentat la seua dependència de la tecnologia per a digitalitzar els seus processos i un 8% més que la mitjana espanyola, segons revela l'estudi realitzat per Sage.

Així mateix, un 55% preveu augmentar la seua inversió en tecnologia en 2022. Els principals objectius pels quals les pimes planegen invertir en el desenvolupament de les tecnologies són, en primer lloc, per a millorar la seua rendibilitat (53%), millorar la seua relació amb el client (40%) i millorar la gestió del temps (39%).

SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat s'ha convertit en un element clau per al 56% de les pimes valencianes a l'hora de desenvolupar les seues estratègies. El 91% preveu dur a terme accions concretes, com la reducció de residus o el reciclatge de materials per a ser més sostenibles.

A més, al voltant del 81% de les empreses de la Comunitat Valenciana enquestades senten la pressió de reduir el seu impacte mediambiental. Aquesta pressió prové en primer lloc, de la comunitat local (24%), del Govern Central (22%) i de la Generalitat i els ajuntaments (21%).