CIEs No exigeix el retorn "urgent" d'un ciutadà algerià deportat "desobeint" a l'Audiència Nacional

Segons ha informat l'associació en un comunicat, Abderrahim L., un ciutadà algerià sol·licitant d'asil a Espanya, va ser expulsat des del CIE de Sapadors de València al març malgrat que l'Audiència Nacional havia "paralitzat" la seua devolució mitjançant un acte que havia sigut comunicat a la direcció del centre i que va ser "desobeït" pel personal encarregat de la custòdia i de vetlar pels drets de les persones internes, ha denunciat.

Abderrahim havia sigut detingut en Almeria a la seua arribada a Espanya i portat al CIE de Sapadors. Segons l'entitat, havia demanat protecció internacional "per ser víctima de tortures al seu país d'origen" i, encara que comptava amb un "informe favorable" d'ACNUR, tant la seua sol·licitud d'asil formulada en el CIE com el reexamen de la petició li van ser denegats.

La seua lletrada va recórrer i l'Audiència Nacional va decidir suspendre l'execució de la devolució fins a resoldre sobre el fons de l'assumpte. L'entitat denuncia que l'acte de la sala va ser enviat al CIE però "desobeït" pels funcionaris del centre, que en la vesprada del 24 de març van deportar "forçosament" a Abderrahim en el mateix avió en el qual es va produir l'expulsió de l'activista Mohamed Benhalima, actualment tancat a la presó militar de Blida a Algèria i condemnat a mort per deserció de l'Exèrcit i conspiració.

El director del CIE va comunicar a l'Audiència Nacional que s'havia produït "un error d'interpretació". No obstant açò, segons l'entitat, la sala ha respost que els termes de la seua resolució són "tan unívocs que no precisen sinó una succinta lectura de l'ofici [...] per a executar-ho correctament". Els magistrats han admès a tràmit la seua sol·licitud d'asil i han ordenat a les autoritats espanyoles que garantisquen el seu retorn a Espanya, explica la campanya.

No obstant açò, CIES No denuncia que Abderrahim "continua a Algèria, amb greu perill per a la seua vida, sense que fins al moment se li haja tramitat el visat per a tornar a Espanya". La campanya exigeix al Ministeri d'Afers exteriors que "de manera urgent" tramite el visat a aquest ciutadà algerià i fa responsable a la missió diplomàtica d'Espanya a Algèria de la seua seguretat fins a la seua entrada en el territori nacional.

La campanya denuncia que l'exmilitar i activista deportat amb Abderrahim, Mohamed Benhalima, ha sigut condemnat a mort per un tribunal militar i un dels seus advocats ha sigut detingut. Actualment, es troba en una cel·la d'aïllament en la presó militar de Blida, prop d'Alger, "on està sent sotmès a fortes pressions per a aparéixer en televisió desmentint que haja sigut condemnat a mort". La Campanya CIEs NO exigeix la compareixença del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "perquè explique les irregularitats comeses".