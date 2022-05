Naix l'aliança 'Pactem' per a "incrementar l'índex lector de la Comunitat Valenciana" i "donar suport al sector"

El pacte -que forma part del Pla del foment del llibre i la lectura 'Llegim, llegim, llegim'- naix amb l'adhesió de la Generalitat, universitats públiques, diputacions i FVMP, i està obert a més entitats públiques i privades

Així, 'Pactem per la lectura' compta ja amb l'adhesió de les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, les cinc universitats públiques i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb l'objectiu d'abastar tot el territori de la Comunitat Valenciana. Una vegada presentada, els agents de foment lector podran sumar-se.

A través d'aquesta ferramenta es donarà visibilitat a totes les propostes realitzades per al foment de la lectura, del llibre i la presència de les llibreries en les actuacions de cadascun dels organismes i col·lectius que formen part del pacte. A més, s'establiran canals directes de comunicació que faran possible el suport del departament que dirigeix Raquel Tamarit als projectes de foment lector, subratlla l'administració autonòmica en un comunicat.

Les entitats que s'hi sumen estaran vinculades a l'oficina de foment lector de la Direcció general de Cultura i Patrimoni per a la promoció de les activitats que realitzen, perquè puguen ser divulgades i visibilitzades en tot el territori valencià a través de les xarxes socials i de la web, i que creen una comunitat entorn d la lectura en la qual es puguen intercanviar informació, coneixement i experiències.

"EFECTE MULTIPLICADOR"

També es treballarà per a potenciar mesures singulars en favor del sector editorial, amb una atenció especial a l'edició, distribució i foment de la presència de l'oferta editorial i contribuir a la consecució d'un "efecte multiplicador" d'aquest pacte per la lectura en tots els àmbits territorials que genere "una consciència col·lectiva sobre la importància estratègica de la lectura en una societat moderna i democràtica".

'Pactem per la lectura' posarà "especial interés" a donar visibilitat als autors i autores valencianes i facilitar la seua presència en les activitats per a promocionar les seues obres, promoure la producció de qualitat i fomentar la promoció del fons editorial valencià en tots els àmbits, fomentar la comercialització dels llibres d'editorials valencianes a través de les llibreries, com a via natural de la comercialització, i donar suport les activitats de foment de la lectura en aquestes i garantir l'accés dels ciutadans als servicis de les biblioteques com a centres imprescindibles per a la difusió i el foment de la lectura.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha manifestat que "s'obri aquest pacte pel foment lector a institucions, associacions, col·lectius i persones que treballen per a aconseguir una societat més culta, més lliure, més sàvia, més rica, més forta, a través de la lectura". "Perquè solament avançant junts arribarem lluny en aquest camí llarg, ple de lectures, que encara no s'han escrit", ha postil·lat.

'Pactem' forma part de 'Llegim, llegim, llegim', el Pla valencià per al foment del llibre i la lectura, que en 2022 inicia la segona etapa assumint directament la gestió de la coordinació de les activitats i augmentant el pressupost. En 2022 es destinaran 5 milions d'euros a potenciar accions relacionades amb la lectura. Des que va començar el pla 'Llegim' en 2017 la inversió realitzada ha sigut de 19.907.142 euros.

També s'han creat perfils de 'Llegim, llegim, llegim' en Facebook, Twitter i Instagram per a promocionar i donar a conéixer les activitats de foment lector. El compte en les diferents xarxes socials és @GVALlegim.