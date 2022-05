L'Ajuntament d'Alacant organitza diversos actes per a homenatjar les víctimes del Bombardeig al Mercat Central

El primer dels actes serà l'homenatge institucional, que tindrà lloc en la Plaça del 25 de maig a les 11.00 hores, en la qual hi haurà una ofrena de flors, una lectura d'un poema Miguel Hernández a càrrec del regidor del ram, Antonio Manresa, així com una actuació per part d'alumnes del Conservatori Superior de Música Oscar Esplá.

Manresa ha subratllat que "es tracta d'un acte solemne i sobri de record a les víctimes pel que no hi haurà més intervencions que acaparen el protagonisme". "Es tracta d'una data en la qual els alacantins recordem un dels fets més tristos viscuts en la nostra història, i amb el qual homenatgem les víctimes civils d'aquell bombardeig", ha assenyalat l'edil, qui ha agregat: "La cultura és la ferramenta més forta per a lluitar contra la violència".

Sobre la resta de la programació, aquest dimecres a la nit, de 20.30 a 21.30, tindrà lloc l'acte cultural en homenatge a les víctimes del bombardeig del Mercat Central d'Alacant amb el recital de poesia en el refugi de la Tabacalera.

Els dies 22, 25, 26 i 27 de maig a les 19.00 i 20.00 hores, s'oferirà una visita teatralizada al Panteón Guijarro i al refugi de la Plaça Músic Tordera des del punt de trobada del Panteó Quijano. També s'emetrà un curt cinematogràfic sobre la memòria entre dos castells en l'avantsala del Refugi de la Tabacalera durant les visites guiades.

Finalment, amb l'objectiu d'arribar a un nombre major de persones, algunes de les activitats proposades es realitzaran de manera online, com serà el cas d'un vídeo sobre el Bombardeig del Mercat Central (11.30 hores), una visita guiada online Exposició 'Alicante ha caído' (17.30 hores) i una altra al Refugi de Plaza Sèneca (19 hores).