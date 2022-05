AMP.- Sanitat detecta un cas sospitós de pigota de la mona a Castelló i un altre a València

20M EP

La Conselleria de Sanitat ha detectat a Castelló un cas sospitós de Monkeypox (pigota de la mona), que seria importat, i un altre possible a València, que no ho seria. Són els dos primers casos sospitosos dels quals ha informat el departament dirigit per Miguel Mínguez.