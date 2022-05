Un guía de un zoo pierde parte del dedo al intentar tocar a un león a través de la valla

Un guía del zoológico de Jamaica ha perdido parte del dedo después de que, al tratar de tocar a un león a través de la valla que los separaba, el animal mordiera su dedo anular.

Según informó una testigo al diario Jamaica Observer, los hechos sucedieron cuando la visita de al menos 15 personas al zoo iba a terminar. El trabajador, tratando de "impresionar a los visitantes", se acercó a la valla e introdujo sus dedos a través de ella para tocar al animal.

Después de tocarle, el león atrapó con su boca el dedo anular del trabajador, escena que fue grabada y contemplada por los visitantes. En el vídeo difundido por redes sociales se puede ver cómo el guía trata de zafarse de las fauces del animal, algo que finalmente consigue pero le cuesta parte de su dedo anular.

“Toda la piel y la primera articulación de su dedo habían desaparecido” declaró al diario la testigo, como también aseguró que "cuando sucedió, pensé que era una broma. No pensé que fuera grave. No me di cuenta de la seriedad de esto, porque es su trabajo montar un espectáculo".

La testigo también contó que, cuando consiguió separarse del león y la valla "cayó al suelo" y "todo el mundo empezó a entrar en pánico". Tras ello, el medio explica que "el hombre se levantó y caminó hacia un vehículo antes de abandonar las instalaciones".

Un representante del zoo y una fuente policial, contactadas por Jamaican Observer, han asegurado no estar al corriente del incidente, mientras que Pamela Lawson, directora general de la Sociedad de Jamaica para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, aseguró al diario "que investigaría el incidente".