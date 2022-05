Rodríguez advoca per un "pla d'inserció potent" per a lluitar contra la prostitució i demana protegir a les víctimes

Així, ha considerat que "en aquest moment el més urgent és solucionar eixa situació de precarietat" i no abordar "un debat més", perquè "ja" hi ha hagut "molts" sobre "el Codi Penal". "La millor política per a acabar amb l'explotació sexual a Espanya, diria que el més important, és un pla d'inserció potent" que "siga capaç de donar a eixes dones una alternativa laboral i social d'inserció", ha plantejat.

La representant del Ministeri d'Igualtat s'ha pronunciat d'aquesta manera a València després de firmar amb la vicepresidenta de la Generalitat valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, el protocol d'aplicació a la Comunitat Valenciana del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat, preguntada pel debat sobre l'abolició de la prostitució.

A més de modificar eixe "necessari" pla d'inserció, la secretària d'Estat ha considerat necessari "modificar la Llei d'Estrangeria", atés que "la major part" de les dones prostituïdes "estan en situació administrativa irregular i sense papers". "No poden obrir-se un compte en el banc o comprar-se una targeta per a tindre telèfon mòbil propi", ha comentat, alhora que ha insistit en la seua "situació de precarietat".

"Per a mi en aquest moment, el més urgent és solucionar eixa situació de precarietat i no un debat més, perquè ja hem tingut molts, sobre el Codi Penal", ha exposat, a més d'assenyalar que té "la sensació" que aquest "no ha sigut el més útil per a acabar amb l'explotació sexual a Espanya". "A voltes els debats sobre el Codi Penal són excessius. Crec que és més important una perspectiva a favor dels drets humans i no una perspectiva punitiva", ha agregat.

"HI HA EIXIDA"

Ángela Rodríguez, que ha dit que "el que més" li preocupa és "protegir a les víctimes", ha apuntat que igual que es diu a les dones víctimes de violència de gènere, a les afectades per la prostitució se'ls ha d'indicar que "hi ha eixida".

"No és necessari posar una denúncia perquè haja eixida. L'important és que estigues bé, que tingues autonomia econòmica, que tingues la garantia d'un nacional. De la mateixa manera que li ho desitgem a les víctimes de la violència de gènere, li ho desitge les víctimes d'explotació sexual. Hi ha eixida, has de tindre garantia residencial, ingrés mínim vital, un salari en condicions, una formació", ha exposat.

Així mateix, la secretària d'Estat d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere ha reclamat per a les víctimes de l'explotació sexual "reparació" al costat d'"acompanyament psicològic". "Crec que el més important quan parlem de dones que estan en context de prostitució, de dones víctimes d'explotació sexual i de tracta, és parlar de les seues condicions, moltes vegades de vulnerabilitat, de precarietat i de situació administrativa irregular", ha postil·lat.

Igualment, Rodríguez ha asseverat que "la persecució de l'explotació sexual" i del "proxenetisme" a Espanya "és un objectiu compartit no només per la majoria" de formacions polítiques sinó també alguna cosa recollit en "els estàndards internacionals" contra l'explotació sexual.

"CRIMINALITZAR MÉS"

Preguntat per les multes als puters, la representant del Ministeri d'Igualtat ha comentat que la Llei de Seguretat Ciutadana contemplava les multes a eixe col·lectiu i també a les prostitutes i ha opinat que s'ha demostrat que eixa norma "ha servit per a criminalitzar més i perseguir més les prostitutes que els puters".

"Les dades són públiques. Es persegueix més amb la Llei de Seguretat Ciutadana a les prostitutes que als puters", ha afirmat, alhora que ha estimat "preocupant" que es vullga "insistir en polítiques que fins ara no s'han demostrat eficaces". En aquest punt, ha instat a protegir "a les víctimes" i a donar-les "oportunitats per a eixir de situacions de precarietat".