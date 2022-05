Los carteles de cine japoneses y polacos de los 60 y 70 inspiran la imagen de Luci Gutiérrez para Cinema Jove

El Festival Internacional de Cine de València reafirma de este modo "su apuesta por los artistas gráficos más relevantes del panorama actual". Durante las últimas ediciones, el diseño de la imagen oficial de Cinema Jove recayó en creadores como Joan Quirós, Marta Pina, David de las Heras, Daniel Rueda y Anna Devís, recuerdan desde la organización del certamen.

Gutiérrez explica que su idea inicial era dibujar el primer plano de un personaje en cuyo rostro pasasen cosas que remitieran a distintos géneros de cine.

"Esto me llevaba a pensar en esa mezcla de extrañeza y fantasía que transmiten películas japonesas de animación como 'Paprika'. Después me di cuenta de que era mejor presentar al personaje de cuerpo entero, para que se viera claramente que se trataba de un espectador de cine. Me vino entonces a la memoria 'Angustia' de Bigas Luna, en el sentido de cómo se pone el foco en la influencia que ejerce una película sobre el que la está mirando", en palabras de la autora.

Gutiérrez, colaboradora habitual de publicaciones señeras como 'The New York Times', 'The Wall Street Journal' y 'The New Yorker', reveló el simbolismo que anida detrás de la elección de los colores del cartel: "El azul es una reinterpretación de la oscuridad de la sala de cine y el rojo es un guiño a las clásicas butacas y el telón de la pantalla".

En lo que respecta a los detalles que acompañan a la figura principal (una pistola, una persecución de policía, un cohete), la ilustradora establece un claro paralelismo de su obra con la eclosión de las películas de ciencia ficción y aventuras de los años ochenta.